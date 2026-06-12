На проходящем с 10 по 14 июня в Берлине форуме гиганты из аэрокосмической отрасли представили новейшие самолеты и технологии будущего авиации.

Международная аэрокосмическая выставка ILA Berlin проходит с 10 по 14 июня в комплексе Берлин-Экспоцентр. Как ожидается, всего будет представлено более 650 экспонентов и более 100 самолетов на выставочной площадке. Редакция портала Flugrevue отметила самые интересные новинки.

Фото: flugrevue.de

Компания Gaia Aerospace разрабатывает небольшую ракету-носитель, которую можно запускать с самолета и выводить на орбиту полезную нагрузку до 150 кг. На выставке ILA компания представила первый двигатель Thor+ и топливный бак верхней ступени.

Фото: flugrevue.de Компания ERC System из Оттобрунна продемонстрировала гибридный электрический грузовой дрон Victor. Он предназначен для перевозки полезной нагрузки весом 250 кг на расстояние 300 км и. Первый полет запланирован на третий квартал 2026 года.

Фото: flugrevue.de На выставке ILA 2026 в Берлине компания General Atomics впервые показала широкой публике Do228 NXT – двухдвигательный турбовинтовой самолет. Сообщается, что это универсальный, надежный, мощный и простой в управлении летательный аппарат. По данным производителя, Do 228 является одной из лучших разработок немецкого авиастроительного предприятия Dornier после Второй мировой войны.

Итоги авиасалона можно будет подвести только в понедельник, 15 июня, однако, как пишут присутствующие на выставке журналисты, уже можно констатироваться, что гражданские разработки, как и в двух предыдущих выставках, представлены довольно слабо. Среди наиболее примечательных экспонатов — Airbus A380 от Emirates и A350-1000, который в этом году впервые можно увидеть в рамках берлинской летной программы.

Между тем, традиционно проходящий в России Международный авиационно-космический салон (МАКС) перенесен с 2026-го на 2027 год. Ожидается, что он состоится в сентябре следующего года в Геленджике.