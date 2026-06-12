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kosmos_news
BYD анонсировала на июль выпуск электрического спорткара Denza Z с максимальной скоростью 350 км/ч
Китайский производитель с новым родстером приближается к европейским люксовым брендам – по значительно более низкой цене.
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В июле BYD выпустит на китайский рынок новый спортивный автомобиль. Электрический Denza Z мощностью 1180 кВт (1582 л.с.) должен развивать максимальную скорость 350 км/ч, согласно официальным данным процесса сертификации, как сообщает Carnewschina.
Фото: BYD

Он будет доступен в классическом спортивном варианте, в гоночной версии с задним антикрылом и в кузове кабриолет. Последний был впервые представлен на Пекинском автосалоне в апреле. Ожидается, что Denza Z будет представлен на Фестивале скорости в Гудвуде на юге Англии в июле. Denza Z с полным приводом разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. Батарея емкостью 122,5 кВт⋅ч обеспечивает запас хода до 600 километров по результатам испытаний WLTP. Для почти полной зарядки требуется всего около 10 минут.

Кузов выполнен из легкого ламината из углеродного волокна. Роскошно отделанный салон оснащен большим сенсорным экраном и практически не имеет физических кнопок. Дизайн Denza Z четко отличает ее от других моделей BYD, которые больше ориентированы на практичность. Электромобиль спортивный и элегантный: плоская передняя часть, ромбовидные задние фонари и яркие цвета.

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Дизайн был разработан под руководством бывшего главного дизайнера Audi Вольфганга Эггера. Автомобиль, по всей видимости, призван конкурировать с европейскими гигантами в области машин с двигателями внутреннего сгорания, такими как Lamborghini, Ferrari или Maserati. При этом, ожидаемая цена нового Denza Z составляет от 400 000 до 500 000 юаней (примерно от $50 000 до $70 000).

#китай #автомобили #электромобили
Источник: carnewschina.com
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