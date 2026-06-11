Функция доступна только на мобильных устройствах для пользователей 40 стран.

YouTube планирует различными способами удержать пользователей в своем приложении как можно дольше. Для этого были внедрены персонализированные рекомендации, автовоспроизведение и лента коротких видеороликов. Теперь добавлена еще одна функция: личные сообщения в мобильном приложении.

Изображение: нейросеть qwen

Как пишет видеоплатформа в своем блоге, цель состоит в том, чтобы дать возможность делиться видео, где бы пользователь их ни смотрел. Первоначально эта функция будет доступна совершеннолетним пользователям в 40 странах.

Функцию можно найти в плашке «Поделиться» под видео. Там теперь можно выбрать опцию «Пригласить других в чат». Кроме того, в правом верхнем углу приложения есть кнопка «Входящие», где можно приглашать других пользователей в чат.

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Можно отзывать отправленные приглашения. Также можно заблокировать других пользователей, если человек больше не хочет получать от них сообщения. YouTube подчеркивает, что все сообщения подчиняются Правилам сообщества, то есть спам, «опасный» контент, домогательства и т. д. запрещены. В настоящее время эта функция недоступна для брендовых аккаунтов.

У YouTube с 2017 по 2019 год существовала аналогичная функция, также доступная в браузере. Эта новая функция была тогда отключена. Платформа сообщила, что хочет сосредоточиться на «публичном» общении.