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kosmos_news
Ростех передал «Газпрому» первые импортозамещённые серийные вертолеты Ми-171А3
Вертолеты отправились на Сахалин, где будут использоваться для работы на шельфовых месторождениях.
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Плохая погода, сильное волнение на море и низкие температуры на Сахалине требуют специализированных вертолетов, способных выдерживать эти экстремальные условия. Именно там нефтяной гигант «Газпром» планирует развернуть Ми-171А3. Государственная корпорация «Ростех» поставила «Газпрому» три новых вертолета для работы на шельфе.
Фото: Ростех

Вертолеты, произведенные на Улан-Удэнском авиационном заводе, доставили напрямую с предприятия на новое место дислокации на острове Сахалин. Ми-171А3 — полностью импортозамещенный вертолет, в отличие от своих предшественников. По данным «Ростеха», он, тем не менее, соответствует всем международным стандартам безопасности для морских операций. Производитель заявляет, что вертолёт отвечает даже требованиям Международной ассоциации производителей нефти и газа.

В частности, это означает, что он оснащён системой аварийной посадки на воду. Он также имеет надувные спасательные плоты и отказоустойчивую топливную систему, предназначенную для предотвращения возгораний после удара. Кроме того, он имеет полностью цифровой автопилот, который обеспечивает устойчивость вертолёта даже на маршрутах в открытом море и сменяет экипаж в условиях ограниченной видимости.

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Навигационная система позволяет работать даже в тумане, осадках и плохой видимости. Ранее российским нефтяным компаниям приходилось полагаться либо на импортные летательные аппараты, либо на вертолеты, зачастую не предназначенные для таких условий работы на шельфе.

#газпром #вертолет #сахалин #ми-171а3 #шельф
Источник: rostec.ru
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