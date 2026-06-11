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kosmos_news
Уничтоживший динозавров астероид Чиксулуб мог создать среду обитания для новой жизни
Исследователи получили новые данные об ударе астероида, уничтожившем динозавров 66 миллионов лет назад.
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Удар небесного тела Чиксулуб 66 миллионов лет назад по территории современного полуострова Юкатан в Мексике уничтожил примерно 75 процентов жизни на Земле. В то же время под кратером образовалась гигантская гидротермальная система, поскольку морская вода просачивалась в породу.Изображение: нейросеть qwen

Как сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Communications, Earth & Environment, эта сеть горячих вод и пористых пород создавала идеальные условия для жизни микроорганизмов. Предыдущие компьютерные модели оценивали продолжительность жизни этой системы чуть менее чем в два миллиона лет, однако эта цифра теперь значительно пересмотрена в сторону увеличения.

Группа исследователей из Университета Глазго в Шотландии совместно с другими учреждениями изучила керны, полученные при бурении с внутренней стороны кратера. Они обнаружили, что гидротермальная система оставалась активной по меньшей мере восемь миллионов лет, то есть существовала в четыре раза дольше, чем считалось ранее.

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Хотя длительное существование этой системы звучит многообещающе, простое сохранение гидротермальной активности не обязательно означает, что сложные формы жизни действительно процветали там постоянно. Тем не менее такие изолированные и теплые среды предлагают потенциальное убежище, которое может обеспечить выживание микроорганизмов после апокалиптических событий.

«Пористые, трещиноватые породы, образованные ударами, формируют микросреды, в которых микроорганизмы могут быть защищены от радиации и экстремальных температур», объясняет Аннемари Пикерсгилл из Шотландского университетского центра экологических исследований. Эти открытия имеют непосредственное отношение к исследованию космоса, поскольку Марс, например, также подвергался многочисленным крупным столкновениям с астероидами на ранних этапах своей истории.

В образовавшихся там кратерах могли сформироваться долгоживущие гидротермальные сети, подобные тем, что обнаружены в Чиксулубе, в которых микробная жизнь могла сохраниться в течение длительного времени после исчезновения поверхностной воды. Поэтому будущие миссии по исследованию Красной планеты могли бы целенаправленно изучать остатки таких ударных структур в поисках ископаемых свидетельств.

#космос #астрономия #астероид
Источник: space.com
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