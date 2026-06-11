Соответствующий режим для защиты конфиденциальных данных можно активировать удаленно через смартфон

Считается, что для полной уверенности в удалении всех данных с жесткого диска нужно его разбить молотком /просверлить дрелью. Или приобрести накопитель с функцией самоуничтожения. Тайваньский производитель TeamGroup, которому, среди прочих, принадлежит игровой бренд T-Force, теперь предлагает такой продукт.

Изображение: нейросеть qwen

На выставке Computex в Тайбэе компания представила свой новый запатентованный функционал «Уничтожение данных одним щелчком», который используется, в частности, в серии «Industrial P250Q One-Click Data Destruction SSD». Он предназначен для защиты конфиденциальных данных на аппаратном уровне.

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Жесткие диски, оснащенные этой функцией, имеют двухступенчатый режим безопасности. Его активация приводит к безвозвратному уничтожению всех данных. По данным TechRadar, это достигается с помощью специальной схемы уничтожения. Батарея обеспечивает продолжение процесса уничтожения даже при отключении устройства от источника питания.

Механизм также может быть запущен удаленно через встроенную SIM-карту. Система уведомлений информирует владельца жесткого диска о состоянии уничтожения. Производитель пока не предоставил информацию о цене и доступности на рынке этой новинки.