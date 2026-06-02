kosmos_news
Apple готовит в iOS 27 функцию разделения счёта на оплату путём фотографирования чека
Функция поможет в повседневной жизни (в кафе, ресторане) разделить оплату общего счёта между несколькими людьми.
Согласно последним сообщениям Bloomberg, предстоящее обновление (iOS 27) позволит пользователям iPhone фотографировать чек, автоматически назначать товары/продукты/услуги конкретным людям, а затем генерировать запросы на оплату через Apple Cash. Apple выходит на рынок, который годами занимали сторонние приложения. Но компания делает это по-своему: глубоко интегрируя эту функцию в экосистему платежной системы и устройства.Изображение: нейросеть qwen

По данным Bloomberg, функция должна быть очень простой: человек фотографирует чек, система распознает товары, а затем позволяет назначить их конкретным людям. iOS 27 также будет автоматически добавлять чаевые/дополнительные сборы. Этот элемент — автоматический учет дополнительных расходов — может оказаться очень востребованным, поскольку большинство конкурирующих приложений требуют ручного ввода таких данных.

Apple не ограничивает свою функциональность только iPhone. По утечкам, подтверждение платежей также будет возможно с Apple Watch.

Предполагается, что эта функция будет основана на Apple Cash, системе одноранговых платежей, которая уже много лет работает в США. Однако Apple Cash по-прежнему доступна только на американском рынке. Это означает, что новая функция — по крайней мере, на начальном этапе — будет бесполезна для большинства пользователей. Apple уже несколько лет последовательно расширяет финансовые сервисы, поэтому вполне возможно, что компания готовит почву для более широкой интеграции новых функций.

Новая функция разделения счетов — не единственное запланированное изменение для приложения Wallet. В предыдущих утечках упоминалась возможность создания собственных цифровых карт и проездных путем сканирования физических документов, таких как билеты в кино/на концерт или абонементы в спортзал.
Интеграция с iMessage, Wallet и Apple Watch означает, что пользователям не нужно устанавливать какие-либо дополнительные приложения, создавать учетные записи или входить во внешние сервисы. Достаточно одного iPhone.

Финальная версия iOS 27 появится на iPhone только осенью. Ранее Apple всегда выпускала новые операционные системы одновременно с запуском iPhone.

#apple #iphone #ios 27
Источник: bloomberg.com
