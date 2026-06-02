kosmos_news
В России разработали схему инновационного складывающегося крыла для лёгких самолётов
Благодаря этому решению, летательный аппарат можно хранить даже в крупном гараже, а в перспективе использовать в качестве обычного транспортного средства на дорогах.
Инженер из Москвы Сергей Игнатьев создал и запатентовал концепцию складывающегося крыла для лёгких самолётов. Благодаря этому решению, можно размещать такие летательные аппараты в ограниченном пространстве, поскольку самолет становится более компактным. Также схема устройства складывания крыла в перспективе может стать основой для создания аппаратов, способных и летать, и перемещаться по дорогам, как автомобиль. Портал www1.ru с помощью нейросети представил визуализацию модели такого летательного аппарата:Источник: www1.ru / ChatGPT

В патенте сказано, что устройство складывания крыла самолёта содержит консоли (часть крыла, которая выступает за точку крепления и свободно держится в пространстве, не имея дополнительных опор). Также имеются замки, фиксирующие полетное положение консолей. Каждая консоль крыла соединена с фюзеляжем посредством шарнирных узлов. Консоли крыла складываются вдоль фюзеляжа. Таким образом самолет уменьшается в ширину. Его можно хранить в небольшом ангаре или даже в обычном гараже.
На рисунке 1 показан самолёт в полетной конфигурации. На рисунке 2 показан самолёт со сложенными консолями крыла. Источник: ФИПС

Ключевая особенность новой концепции — схема шарнирных соединений и подкосов, то есть элементов, которые соединяют крыло самолета с фюзеляжем. Подкосы принимают на себя часть аэродинамических нагрузок и веса, разгружая усилия при складывании крыла и придавая всей конструкции необходимую жесткость. Складывание крыла можно приводить в действие вручную или с помощью электрического/гидравлического привода прямо из кабины.

#россия #технологии #москва #самолет #летательный аппарат
Источник: www1.fips.ru
