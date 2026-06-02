Впервые с 2022 года представители немецких компаний вновь официально участвуют в Петербургском экономическом форуме.

Впервые после 2022 года немецкие предприниматели официально примут участие в престижном Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Изображение: нейросеть qwenСогласно СМИ, как заявил глава Немецкой торгово-промышленной палаты Маттиас Шепп, немецкие компании хотят быть готовыми к периоду «после прекращения действия санкций» и защитить свои огромные активы в России, оцениваемые более чем в 100 миллиардов евро.

«Запад не должен навсегда уступать Азии Россию, ее большой рынок и сырье», — подчеркнул Шепп.

Он отметил, что только за первый квартал этого года в России было зарегистрировано 1400 новых компаний с китайским капиталом. Шепп добавил, что американцы и французы участвуют в форуме с 2025 года. По данным СМИ, в России по-прежнему работают около 1600 немецких компаний с оборотом около 20 миллиардов евро (только за прошлый год).

Представители партии «Альтернатива для Германии» также примут участие в форуме этого года, который пройдет с 3 по 6 июня. Среди них депутаты Бундестага Маркус Фронмайер, Штеффена Котре и депутат Европарламента Петр Быстрон.

Опрос, проведенный среди 750 немецких компаний, работающих в России, показывает четкую картину делового климата. Практически все компании планируют остаться на российском рынке. 75% из 265 респондентов заявили об удовлетворенности своей деятельностью, несмотря на убытки, вызванные санкциями. Более трети считают, что санкции наносят больше вреда Германии, чем России. На вопрос о возобновлении импорта российского газа и нефти 65% респондентов ответили «да, чем скорее, тем лучше».