Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Toms Hardware: YouTube перегружает оперативную память и приводит к зависанию компьютеров
Пользователи различных браузеров сообщают о прерывистом воспроизведении видео и зависании системы при просмотре роликов на YouTube.

Многие пользователи жалуются на работу сайта YouTube уже несколько дней. По всей видимости, обнаружена ошибка, которая создает чрезмерную нагрузку на компьютерное оборудование. Проблема, похоже, не в браузере, сообщает Toms Hardware. Первоначально проблема затронула только пользователей Firefox, но теперь о ней сообщают и пользователи Brave, Edge и других браузеров.
Изображение: нейросеть qwen

Согласно этим сообщениям, видео начинают тормозить, вкладка YouTube в браузере перестает отвечать, а в некоторых случаях зависает весь браузер. Пользователей сообщают, что одна вкладка YouTube в браузере потребляет более 7 ГБ оперативной памяти. У некоторых людей при попытке воспроизведения видео процессор также почти полностью загружен. В крайних случаях весь компьютер перестает отвечать на несколько секунд после начала воспроизведения видео.

Поскольку проблема изначально была зарегистрирована как ошибка Firefox, Mozilla провела более тщательное исследование. Они подозревают, что виноват интерфейс YouTube. В частности, вероятно, это гибкий контейнер меню (этот формат файла определяет, как видео-, аудио- и метаданные упакованы вместе), расположенный непосредственно под видеоплеером, который обычно содержит кнопки воспроизведения/остановки, а также кнопки «Нравится» и «Поделиться».

Современные браузеры пересчитывают макеты сайта, когда перемещаются определенные элементы интерфейса. И поскольку это происходит так часто в данном случае, браузер пытается выполнить несколько тысяч таких вычислений в секунду. В техническом контексте эта проблема известна как перегрузка макета или цикл переформатирования. Именно это приводит к высокой загрузке процессора и оперативной памяти.

Mozilla всё ещё расследует проблему. Сбой также наблюдается в браузерах на основе Chromium, поэтому, вероятно, проблема связана с самим сайтом YouTube. Ни YouTube, ни Google пока не прокомментировали ситуацию.

#оперативная память #компьютеры #youtube
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
В Европе предлагают регулировать VPN из-за обхода ограничений в интернете
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Археологи нашли на западе Турции деревянные двери возрастом почти 4000 лет
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
Сборник культовых квестов The Immortal John Triptych выйдет в 2026 на всех платформах
В России создали проект уникального дирижабля с несущим винтом для малой авиации
NASA передало 484 ГБ с Artemis 2 с помощью лазерной системы связи
Авиаэксперт Гусаров: Первые российские сверхзвуковые лайнеры будут предназначены для деловой авиации
Microsoft: Для современных компьютерных игр необходимо 32 ГБ оперативной памяти
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за апрель 2026 года
Apple столкнулась с массовыми исками из-за AirTag
Ретро-игровые консоли TheC64 Handheld и The Spectrum Handheld поступят в продажу осенью 2026 года

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter