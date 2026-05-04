Пользователи различных браузеров сообщают о прерывистом воспроизведении видео и зависании системы при просмотре роликов на YouTube.

Многие пользователи жалуются на работу сайта YouTube уже несколько дней. По всей видимости, обнаружена ошибка, которая создает чрезмерную нагрузку на компьютерное оборудование. Проблема, похоже, не в браузере, сообщает Toms Hardware. Первоначально проблема затронула только пользователей Firefox, но теперь о ней сообщают и пользователи Brave, Edge и других браузеров.

Изображение: нейросеть qwen

Согласно этим сообщениям, видео начинают тормозить, вкладка YouTube в браузере перестает отвечать, а в некоторых случаях зависает весь браузер. Пользователей сообщают, что одна вкладка YouTube в браузере потребляет более 7 ГБ оперативной памяти. У некоторых людей при попытке воспроизведения видео процессор также почти полностью загружен. В крайних случаях весь компьютер перестает отвечать на несколько секунд после начала воспроизведения видео.

Поскольку проблема изначально была зарегистрирована как ошибка Firefox, Mozilla провела более тщательное исследование. Они подозревают, что виноват интерфейс YouTube. В частности, вероятно, это гибкий контейнер меню (этот формат файла определяет, как видео-, аудио- и метаданные упакованы вместе), расположенный непосредственно под видеоплеером, который обычно содержит кнопки воспроизведения/остановки, а также кнопки «Нравится» и «Поделиться».

Современные браузеры пересчитывают макеты сайта, когда перемещаются определенные элементы интерфейса. И поскольку это происходит так часто в данном случае, браузер пытается выполнить несколько тысяч таких вычислений в секунду. В техническом контексте эта проблема известна как перегрузка макета или цикл переформатирования. Именно это приводит к высокой загрузке процессора и оперативной памяти.

Mozilla всё ещё расследует проблему. Сбой также наблюдается в браузерах на основе Chromium, поэтому, вероятно, проблема связана с самим сайтом YouTube. Ни YouTube, ни Google пока не прокомментировали ситуацию.