kosmos_news
В России создали проект уникального дирижабля с несущим винтом для малой авиации
Специализированный сельскохозяйственный дирижабль должен очень долго находиться в полете, благодаря мощным маршевым двигателям.

В Долгопрудненском конструкторском бюро автоматики (ДКБА) придумали уникальный дирижабль, реализованный по схеме гироплана (или автожира, гирокоптера). Концепция предполагает наличие свободновращающего (в режиме авторотации) верхнего винта для создания подъемной силы. То есть внешне летательный аппарат будет чем-то напоминать вертолет. Подробности проекта опубликованы в соответствующем патенте, выданном Федеральной службой по интеллектуальной собственности, сообщает портал «Первый технический».
Изображение: нейросеть qwenБлагодаря такой конструкции, летательный аппарат отличается безопасностью и не сваливается в штопор. По сути, это типичный винтокрыл, то есть гибридный летательный аппарат, сочетающий элементы вертолёта и классического дирижабля (аэродинамическую поддержку крыла). Он способен зависать, как вертолёт, но летать в стабильном низкоскоростном режиме и призван увеличить объём полезной нагрузки за один вылет.

Согласно патенту, российский дирижабль будет оснащен маршевыми двигатели — это основные силовые установки летательных аппаратов, обеспечивающие движение на длительном участке полета, они работают после выхода на траекторию. Аппарат будет эксплуатироваться как элемент малой авиации, в том числе использоваться для сельскохозяйственных работ.Схема дирижабля. Изображение: РоспатентДирижабль имеет несущий каркас, киль, шасси, кабину пилота, систему управления, топливную и газовую системы. Грузовой контейнер для удобрений сельхозугодий расположен в зоне допустимой центровки. Соответствующая схема призвана увеличить производительность сельхозобработки и снизить нагрузку на экипаж за счёт дистанционного управления распылением.

В ДКБА отмечают, что разработанная съема дирижабля предполагает высокую безопасность полёта близко к земле (50–100 м) и увеличивает массу разового наполнения контейнера более чем в 10 раз по сравнению с обычными винтокрылами. Также отмечается простота эксплуатации аппарата: одна заправка топливом обеспечивает длительную работу дирижабля.

#россия #технологии #авиация #транспорт #дирижабль
Источник: www1.ru
