Правительство опубликовало постановление, которое вызвало бурную реакцию в соцсетях, поскольку вводит ограничения на ввоз определенной электроники. Но запрет на импорт не распространится на смартфоны Apple и Samsung, уверенны собеседники издания «Фонтанка».

30 апреля Россия ограничила ввоз в страну зарубежных спутников связи, включая оборудование двойного назначения. Согласно постановлению, под ограничения попадает определенный вид электроники. Издание «Фонтанка» поговорило с экспертами и пришло к выводу, что импорту зарубежных смартфонов ничего не угрожает.

В агентстве Telecom Daily уточнили, что ограничения касаются промышленного оборудования, но не гаджетов Apple и Samsung. С этой точкой зрения согласен глава группы компаний ST IT Антон Аверьянов – по его словам, речь идет исключительно о спутниках двойного назначения.

«Фонтанка» предлагает простое решение для понимания различий между обычной электроники от запрещенных к ввозу устройств: нужно обратить внимание на коды ТН ВЭД ЕАЭС. Код обычного смартфона — 8517 13 000 0, но в постановлении правительства он отсутствует. Таким образом, запрет импорта таких устройств исключен.

Кардинальные ограничения на ввоз смартфонов зарубежных производителей не имел бы практического смысла, уверены эксперты. Дело в том, что соответствующие запреты могут ударить по ключевым секторам экономики страны. Продукцию зарубежных поставщиков просто нечем заменить, поскольку в России пока не наладили производство импортозамещенных смартфонов.

Как пишет «Фонтанка», обычные пользователи не ощутят на себе новые ограничения правительства: россияне, как правило, не владеют устройствами, которые обеспечивают выход в интернет напрямую через космос. Такое оборудование в России применяют работники геолого-разведывательных организаций или моряки в Арктике.