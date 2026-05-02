Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Эксперты опровергли версию о возможном запрете ввоза зарубежных смартфонов в Россию
Правительство опубликовало постановление, которое вызвало бурную реакцию в соцсетях, поскольку вводит ограничения на ввоз определенной электроники. Но запрет на импорт не распространится на смартфоны Apple и Samsung, уверенны собеседники издания «Фонтанка».

30 апреля Россия ограничила ввоз в страну зарубежных спутников связи, включая оборудование двойного назначения. Согласно постановлению, под ограничения попадает определенный вид электроники. Издание «Фонтанка» поговорило с экспертами и пришло к выводу, что импорту зарубежных смартфонов ничего не угрожает.
Изображение: нейросеть qwenВ агентстве Telecom Daily уточнили, что ограничения касаются промышленного оборудования, но не гаджетов Apple и Samsung. С этой точкой зрения согласен глава группы компаний ST IT Антон Аверьянов – по его словам, речь идет исключительно о спутниках двойного назначения.

«Фонтанка» предлагает простое решение для понимания различий между обычной электроники от запрещенных к ввозу устройств: нужно обратить внимание на коды ТН ВЭД ЕАЭС. Код обычного смартфона — 8517 13 000 0, но в постановлении правительства он отсутствует. Таким образом, запрет импорта таких устройств исключен.

Кардинальные ограничения на ввоз смартфонов зарубежных производителей не имел бы практического смысла, уверены эксперты. Дело в том, что соответствующие запреты могут ударить по ключевым секторам экономики страны. Продукцию зарубежных поставщиков просто нечем заменить, поскольку в России пока не наладили производство импортозамещенных смартфонов.

Как пишет «Фонтанка», обычные пользователи не ощутят на себе новые ограничения правительства: россияне, как правило, не владеют устройствами, которые обеспечивают выход в интернет напрямую через космос. Такое оборудование в России применяют работники геолого-разведывательных организаций или моряки в Арктике.

#смартфоны #samsung #iphone #электроника #бизнес #импорт #россии
Источник: fontanka.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter