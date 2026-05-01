Силовая установка ГТ-009М компании «ГТ Энерго» работает абсолютно без масла.

Российская компания «ГТ Энерго» первой в мире внедрила в процесс выработки электрической энергии в промышленных масштабах систему магнитных подвесов (СМП). Речь идет о высокотехнологичной опоре, использующей магнитные силы для бесконтактного удержания вращающегося ротора без механического трения. Подробные характеристики соответствующей силовой установки ГТ-009М представлены на сайте «ГТ Энерго». Руководитель управления энергоснабжения предприятия Илья Козлов рассказал об уникальной разработке отечественных инженеров.

СМП используется в газоперекачивающих агрегатах (ГПА), однако в силовой энергетике подобных решений в мире пока не представлено. Турбина ГТ-009М(МЭ) представляет собой одновальный двигатель. Ротор размещается на магнитные подшипники. Агрегат реализован по регенеративному циклу.

Илья Козлов заявил, что в установках «отсутствует масло», то есть турбина располагается в зоне действия магнитного поля. Она как бы находится в режиме левитации (крутится в воздухе), соответственно отсутствует любое трение и вибрация. Такая схема предполагает увеличенный цикл эксплуатации оборудования. Специалист ранее рассказал, что всё оборудование и комплектующие (в том числе подшипники) «ГТ Энерго» – отечественные.