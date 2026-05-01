Раньше пользователям приходилось платить за эту функцию

YouTube Premium предлагает больше, чем просто просмотр видео без рекламы. С момента запуска сервиса подписчики получили несколько эксклюзивных функций. Например, на мобильных устройствах подписчики могут продолжать воспроизведение, даже когда выключают экран смартфона, или загружать видео для просмотра в автономном режиме. Еще одна функция, которая ранее была доступна только за плату, — это режим «картинка в картинке».

Но сейчас ситуация меняется, как объясняет Google в документе поддержки. В последние месяцы Google начала предоставлять эту функцию бесплатно пользователям YouTube без подписки в США. Теперь это правило постепенно распространяется на другие страны. В будущем все пользователи YouTube смогут получить доступ к этой удобной функции — даже без оплаты.

Функция «картинка в картинке» работает довольно просто. При запуске видео на смартфоне можно просто провести пальцем вверх или нажать кнопку «Домой» на устройстве. Затем видео уменьшится и появится в виде перемещаемого окна, наложенного на операционную систему смартфона. Это позволяет, например, отвечать на сообщения в мессенджере или листать ленту соцсети, пока видео YouTube продолжает воспроизводиться в окне. Чтобы активировать эту функцию, если она еще не активировалась автоматически, надо перейти в свой профиль, а затем в Настройки. В разделе «Воспроизведение» следует активировать ползунок «Картинка в картинке».

По данным Google, пользователи без подписки могут воспроизводить «длинные и немузыкальные материалы на Android и iOS». Компания не указывает необходимую продолжительность видео для использования функции «Картинка в картинке». Пользователи Premium Lite, более дешевого варианта подписки YouTube, также подпадают под это ограничение. Только те, кто оплачивает более дорогую премиум-подписку, могут воспроизводить короткие клипы и музыкальные видео с YouTube в режиме «Картинка в картинке».