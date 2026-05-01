kosmos_news
Режим просмотра «картинка в картинке» в YouTube стал бесплатным для всех пользователей
Раньше пользователям приходилось платить за эту функцию

YouTube Premium предлагает больше, чем просто просмотр видео без рекламы. С момента запуска сервиса подписчики получили несколько эксклюзивных функций. Например, на мобильных устройствах подписчики могут продолжать воспроизведение, даже когда выключают экран смартфона, или загружать видео для просмотра в автономном режиме. Еще одна функция, которая ранее была доступна только за плату, — это режим «картинка в картинке».
Изображение: нейросеть freepikНо сейчас ситуация меняется, как объясняет Google в документе поддержки. В последние месяцы Google начала предоставлять эту функцию бесплатно пользователям YouTube без подписки в США. Теперь это правило постепенно распространяется на другие страны. В будущем все пользователи YouTube смогут получить доступ к этой удобной функции — даже без оплаты.

Функция «картинка в картинке» работает довольно просто. При запуске видео на смартфоне можно просто провести пальцем вверх или нажать кнопку «Домой» на устройстве. Затем видео уменьшится и появится в виде перемещаемого окна, наложенного на операционную систему смартфона. Это позволяет, например, отвечать на сообщения в мессенджере или листать ленту соцсети, пока видео YouTube продолжает воспроизводиться в окне. Чтобы активировать эту функцию, если она еще не активировалась автоматически, надо перейти в свой профиль, а затем в Настройки. В разделе «Воспроизведение» следует активировать ползунок «Картинка в картинке».

По данным Google, пользователи без подписки могут воспроизводить «длинные и немузыкальные материалы на Android и iOS». Компания не указывает необходимую продолжительность видео для использования функции «Картинка в картинке». Пользователи Premium Lite, более дешевого варианта подписки YouTube, также подпадают под это ограничение. Только те, кто оплачивает более дорогую премиум-подписку, могут воспроизводить короткие клипы и музыкальные видео с YouTube в режиме «Картинка в картинке».

#youtube #видео #видеоплатформа #картинка в картинке
Источник: support.google.com
Популярные новости

Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Электробусы компании «ПК ТС» за 50 млн рублей не прошли испытания в Сибири и вернулись на завод
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Российские приборы для реактора ВВЭР-1200 готовы к запуску Тяньваньской АЭС
В Китае изобрели топливную ячейку на угле, способную генерировать электроэнергию без выбросов
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
Ворота Шамаш в Ираке открыли стелу Ашшурбанипала и свидетельства двух катастроф
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
ИКИ РАН: цветочное полнолуние в России наступит в ночь на 2 мая
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White

Популярные статьи

PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
