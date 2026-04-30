Кроссовер получил ручное управление и роботизированную систему загрузки инвалидного кресла.

В России разработали автомобиль для людей с ограниченной мобильностью. Первые новости о транспортном средстве появились еще в конце 2024 года, однако только сейчас производитель представил новую модель. Новый специальный «Москвич 3» адаптирован для водителей, которые перемещаются на инвалидных креслах — специальная конструкция машины позволяет размещать эти технические средства на верхний багажник автомобиля. Адаптированный «Москвич 3» для людей с ограниченной мобильностью. Фото: «Ростех»/t.me/rostecruАвтобагажник представляет собой навесную конструкцию на крыше для перевозки инвалидных колясках. Это решение оснащено автоматическими механизмами, которые сами поднимают и спускают кресло. Также люди с ограниченной мобильностью могут без посторонней помощи управлять машиной, поскольку в кроссовере имеется система ручного управления вместо традиционных педалей.

Новый автомобиль представила госкорпорация «Ростех» на форуме, посвященном передовым отечественным технологиям для поддержки людей с инвалидностью. Водитель может самостоятельно пересесть из инвалидного кресла на сиденье, с помощью автоматизированной системы поднять кресло на верхний багажный отсек, а также покинуть транспортное средство после поездки без помощи сопровождающих.

Данная разработка считается одним из немногих проектов, которые реализуются в России для повышения мобильности людей с инвалидностью. Абсолютно все работы по установке системы ручного управления выполняются на сборочном конвейере. Ранее стало известно, что автомобили марки «Москвич» начинают постепенно пользоваться спросом у россиян, во многом благодаря грамотной ценовой политики производителя.