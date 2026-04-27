Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Казани в 2027 году запустят фабрику катализаторов для нефтехимической промышленности
Новое предприятие «Сибур» обеспечит отрасль ключевыми компонентами для полимеров

В Казани в 2027 году будет запущена первая очередь фабрики катализаторов от компании «Сибур». Как сообщил исполнительный директор газоперерабатывающей и нефтехимической компании Павел Ляхович, работа по введению производственной линии идет по графику.Изображение: нейросеть freepikКатализаторы являются ключевым инструментом управления свойствами полимеров. Это своего рода химические «помощники», призванные ускорить соединение мелких молекул (мономеров) в длинные цепи (полимеры). Качество катализаторов напрямую влияет на настройку оборудования для производства продукции в различных отраслях: от упаковки и автомобилестроения до медицины и электроники.

Строительство фабрики катализаторов от компании «Сибур» стартовало летом 2025 года. Финансирование потупило в полном объеме, на площадку продолжает доставляться необходимое оборудование. Первоначально планируется запустить линию для производства хромовых катализаторов. На этот этап проекта выделено 11 млрд рублей инвестиций.

Также специалисты подготавливают проектную документацию для других планируемых к запуску производственных линий. Ожидается, что мощность предприятия составит 1 тыс. тонн в год. Такой объем продукции обеспечит потребности внутри страны и сократит зависимость от зарубежных аналогов.

#россия #производство #импортозамещение #полимеры #катализаторы #нефтехимическая промышленность
Источник: tass.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Netflix выпустил остросюжетный триллер «Апекс» с Шарлиз Терон и Тароном Эджертоном
Европейское космическое агентство представило первую модель космического самолёта Space Rider
Россия всего за три дня провела два успешных космических запуска
В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
Netflix объявил официальную дату выхода фильма «Энола Холмс 3»
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-12400F и GTX 1050 Ti в Crimson Desert и ряде других игр
Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
От невероятной жары до мощных ливней: надвигающийся Эль‑Ниньо может перекроить лето 2026 года
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
В России впервые за несколько лет цены на яблоки оказались выше апельсинов и бананов
В Великобритании изобрели мотоцикл на паровой тяге: он установил рекорд скорости
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
Курчатовский институт: В России производители турбореактивных двигателей сохранили базу СССР
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
В США провели испытания мощнейшего вращающегося детонационного двигателя
Клиенты стали покупать больше дефектных CPU Intel из-за массового роста спроса на процессоры
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
Buick показал концепт Electra с новым прозрачным дизайном кузова и футуристическим салоном

Популярные статьи

Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter