Новое предприятие «Сибур» обеспечит отрасль ключевыми компонентами для полимеров

В Казани в 2027 году будет запущена первая очередь фабрики катализаторов от компании «Сибур». Как сообщил исполнительный директор газоперерабатывающей и нефтехимической компании Павел Ляхович, работа по введению производственной линии идет по графику. Изображение: нейросеть freepikКатализаторы являются ключевым инструментом управления свойствами полимеров. Это своего рода химические «помощники», призванные ускорить соединение мелких молекул (мономеров) в длинные цепи (полимеры). Качество катализаторов напрямую влияет на настройку оборудования для производства продукции в различных отраслях: от упаковки и автомобилестроения до медицины и электроники.

Строительство фабрики катализаторов от компании «Сибур» стартовало летом 2025 года. Финансирование потупило в полном объеме, на площадку продолжает доставляться необходимое оборудование. Первоначально планируется запустить линию для производства хромовых катализаторов. На этот этап проекта выделено 11 млрд рублей инвестиций.

Также специалисты подготавливают проектную документацию для других планируемых к запуску производственных линий. Ожидается, что мощность предприятия составит 1 тыс. тонн в год. Такой объем продукции обеспечит потребности внутри страны и сократит зависимость от зарубежных аналогов.