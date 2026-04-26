kosmos_news
В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
Мобильная связь есть, но сайты не открываются: операторы начали подключать функцию «Защита интернета», которая может активироваться автоматически.

В России пользователи мобильного интернета обратили внимание на проблемы с доступом к привычным сайтам: сервисы просто не открываются, а страницы ресурсов не загружаются. При этом, в данных случаях соединение оставалось стабильным.Изображение: нейросеть freepikКак предполагает портал Digital Report, внезапная потеря доступа к глобальной сети может быть связана с новыми функциями защиты, которые интегрировали российские операторы мобильной связи. Например, многие поставщики услуг связи внедрили функцию «Защита интернета». Данные сервисы призваны оптимизировать борьбу с фишинговыми и мошенническими сайтами в Рунете.

Сообщается, что ряд функций подобного формата могут быть активированы автоматически, без одобрения или даже предупреждения оператором. После активации часть трафика фильтруется системами безопасности.Изображение: Digital Report«Защита интернета» проверяет адреса сайтов и автоматически может ограничить к ним доступ. Система самостоятельно делает вывод о том, безопасен ли ресурс или нет. Операторы обратили внимание на возросшее количество киберугроз и таким образом реагируют на ситуацию, пытаясь защитить абонентов заранее.

В реальности инструменты фильтрации работают не всегда корректно, зачастую отсевая вполне легальные и проверенные ресурсы. Россияне заметили, что ограничительные меры затрагивают рабочие цифровые платформы, а также облачные хранилища.

Пользователи изначально предполагают, что «пропал интернет», но на самом деле соединение стабильное. Не всегда сразу становится понятным, что в дело вступают защитные механизмы операторов, а не происходит ограничение работы мобильного интернета.

По мнению экспертов, при внедрении таких защитных инструментов важна прозрачность, то есть пользователям должна быть предоставлена актуальная информация об автоматически интегрированных функциях. Также необходимо позволить абонентам самим управлять этими опциями. Предположительно такие защитные меры будут доработаны и смогут более корректно фильтровать небезопасный контент, не затрагивая обычные ресурсы.

#россия #мобильная связь #ограничения #мобильный интернет #сайты #защита интернета
Источник: digital-report.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

