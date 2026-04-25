kosmos_news
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
Республика является суверенным политическим образованием, и ее законодательство не предусматривает блокировку данных ресурсов.

В Южной Осетии полностью восстановлен доступ к мессенджеру Telegram, запрещенным в России соцсетям и сервисам компании Марка Цукерберга, а также к видеоплатформе YouTube. Об этом сообщает госагентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Остелеком».
Изображение: нейросеть freepikПредставитель компании Зарина Бежанова заметила, что введенные на территории России ограничения автоматически отражались на абонентах Южной Осетии. «Остелеком» — первый и единственный оператор мобильной связи в республике — функционирует как национальный оператор, обеспечивая сотовую связь и интернет на территории республики. В Южную Осетию интернет-трафик от российских телекоммуникационных компаний поступает в отфильтрованном виде.

По словам Бежановой, республика «является суверенным государством» (в данном контексте — может действовать согласно своему законодательству), поэтому имеет право не блокировать соответствующие платформы. Это не предусмотрено республиканским законодательством. ЗАО «Остелеком» провело ряд технических работ, и теперь абоненты оператора могут по-прежнему использовать все запрещенные и заблокированные сервисы без VPN.

Зарина Бежанова отметила, что жители Южной Осетии не могли в полной мере пользоваться некоторыми ресурсами из-за технической специфики трансграничной передачи данных. Ограничения были сняты благодаря слаженной работе сотрудников «Остелекома» и специалистов из России.

#россия #youtube #telegram #мессенджер #южная осетия
Источник: resagency.org
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Жительница США на трёхтонном пикапе Chevrolet Silverado наехала на Lamborghini и не заметила этого
4
Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
+
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за Храм — с мечниками, грифонами и ангелами
3
В России вложат 1,3 млрд рублей в процессор «Иртыш» на китайской архитектуре LoongArch
+
В Кремле отметили усталость общества от запретительной риторики властей
1
Разгон AMD Ryzen 9 9950X3D2 на плате ASRock X870E Taichi OCF позволил установить несколько рекордов
2
Внутри египетской мумии нашли папирус с текстом «Илиады» Гомера
+
BMW 7 Series получит 36 динамиков Bowers & Wilkins суммарной мощности до 1965 Вт и Dolby Atmos
+
В Intel считают, что из-за отсутствия оптимизаций в играх теряется до 30% производительности ЦП
8
В США арестовали спецназовца, который заработал $400 тыс. на ставке в Polymarket
+
Главный дизайнер Kia подтвердил: один из самых впечатляющих концептов близок к серии
+
Складной iPhone Ultra от Apple выглядит крошечным по сравнению с iPhone 18 Pro
+
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых
1
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и RX 580 8 ГБ в ARC Raiders и ряде других популярных игр
+
Энтузиасты сравнили графику оригинальной Assassin’s Creed IV Black Flag с ремейком
+
Египетские археологи нашли в дельте Нила массивную статую Рамзеса II высотой около 2,2 м
1
Разработчики российского чипа «Иртыш» потратят на него 1,3 млрд рублей
1
Нобелевский лауреат по экономике: ИИ углубит финансовое неравенство
+
Учёные обнаружили ископаемые челюсти 20-метровых осьминогов возрастом около 100 миллионов лет
+
DeepSeek представила четвёртую версию своего чат-бота в веб-интерфейсе и через API
2

Популярные статьи

Выбираем телевизор для игр на Xbox 360 и PlayStation 4 – тонкости и нюансы
8
Сколько удалось заработать на потерях трейдеров с 34 000 USDC на Perp-DEX-ах за 3 месяца
1

Сейчас обсуждают

Waramagedon
16:09
"По словам Бежановой, республика «является суверенным государством» (в данном контексте — может действовать согласно своему законодательству), поэтому имеет право не блокировать соответствующие платфо...
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
КОТ
15:53
👏
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
Viverna
15:47
ждем версию 1.999 😂
Вышло крупнейшее обновление Crimson Desert — патч 1.04 с новыми режимами и улучшениями
Василий Гурман
13:42
Не знаю как у вас, в Москве и Питере у знакомых в квартирах 300-500 скорости. У меня на юге в квартиры только могут 300 сделать, в частные дома жмутся
Китай возобновляет проекты по производству дешёвого газа из угля
rikki_tikki
11:38
ага, внезапно оказалось что софт нужно специально оптимизировать под большие-малые ядра, а никто этим заниматься не собирается потому что это весьма непросто а профита не принесет
iQOO может работать над смартфоном на Dimensity 9500 с батареей 8000 мАч и камерой 200 Мп
ИВАН СИДОРОВ
11:00
Автор, прочитал все и не понял, к чему рассматривать модели 15 летней давности непонятно насколько убитые ? Про плазму: забьет по картинке всё, энергопотр в нашей стране никого никогда не парило, вес-...
Выбираем телевизор для игр на Xbox 360 и PlayStation 4 – тонкости и нюансы
Hard-Workshop
10:52
Эх, не осилили некомпетентные хейтеры накруточку в -120 рейтинга... «Комментарии вроде того, что оставил Imeron, — это «белое пальто». Он пытается выглядеть объективным, но по сути занимается виктимб...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Сергей Анатолич
06:58
"Без руля и педалей" Реально "Гроб на колёсах"!🤣
Tesla начало серийное производство двухместных электрокаров Cybercab без руля и педалей
Imeron
05:41
Дружище, у тебя хейтеры появились не на ровном месте. Это следствие того что ты делал до этого. Это называется репутация. Если брать твои крайние статьи в отрыве от контекста - всё нормально. Чувак за...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Андрей Хмелев
23:44
Новость из ТВ )))
Пользователь платформы прогнозов использовал фен для обмана датчика погоды и выиграл $34 000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter