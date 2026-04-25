Республика является суверенным политическим образованием, и ее законодательство не предусматривает блокировку данных ресурсов.

В Южной Осетии полностью восстановлен доступ к мессенджеру Telegram, запрещенным в России соцсетям и сервисам компании Марка Цукерберга, а также к видеоплатформе YouTube. Об этом сообщает госагентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Остелеком».

Представитель компании Зарина Бежанова заметила, что введенные на территории России ограничения автоматически отражались на абонентах Южной Осетии. «Остелеком» — первый и единственный оператор мобильной связи в республике — функционирует как национальный оператор, обеспечивая сотовую связь и интернет на территории республики. В Южную Осетию интернет-трафик от российских телекоммуникационных компаний поступает в отфильтрованном виде.

По словам Бежановой, республика «является суверенным государством» (в данном контексте — может действовать согласно своему законодательству), поэтому имеет право не блокировать соответствующие платформы. Это не предусмотрено республиканским законодательством. ЗАО «Остелеком» провело ряд технических работ, и теперь абоненты оператора могут по-прежнему использовать все запрещенные и заблокированные сервисы без VPN.

Зарина Бежанова отметила, что жители Южной Осетии не могли в полной мере пользоваться некоторыми ресурсами из-за технической специфики трансграничной передачи данных. Ограничения были сняты благодаря слаженной работе сотрудников «Остелекома» и специалистов из России.