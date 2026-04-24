kosmos_news
Nature: Межзвёздная комета 3I/Atlas могла возникнуть в очень холодной и удалённой области Галактики
Обнаружение дейтерированной воды на 3I/Atlas дает представление о происхождении межзвездной кометы.

Будучи всего лишь третьим когда-либо обнаруженным межзвездным объектом, комета 3I/Atlas пролетела через нашу Солнечную систему несколько месяцев назад. Теперь появились новые результаты исследований, посвященных этому загадочному небесному телу. Данные показывают, что 3I/Atlas, вероятно, возникла в значительно более холодной системе, чем наша.
Изображение: нейросеть freepikНаблюдения с помощью ALMA, самого мощного в мире радиотелескопа, состоящего из 66 высокоточных антенн, позволили впервые измерить содержание дейтерированной воды на 3I/Atlas. Дейтерированная вода, также известная как тяжелая вода, — это особая форма воды, в которой обычные атомы водорода заменены более тяжелым изотопом дейтерия. Она отличается более высокой плотностью и в основном используется в ядерных реакторах на Земле. В случае межзвездной кометы это открытие дает представление о химических условиях ее звездной системы.

Наблюдения международной исследовательской группы проводились в декабре 2025 года, через шесть дней после того, как комета 3I/Atlas достигла ближайшей к Солнцу точки. Радиотелескоп ALMA сыграл ключевую роль в этих наблюдениях.

«Телескоп позволил нам идентифицировать эти молекулы, что было бы невозможно с помощью других инструментов», — заявила в пресс-релизе Тереза Панеке-Карреньо, директор программы ALMA.

Кометы часто называют «грязными снежными комами» из-за высокого содержания воды и летучих элементов, а также содержащейся в них пыли. Помимо обычной воды, кометы также содержат дейтерированную воду. На основе анализа данных ALMA исследовательская группа подсчитала, что соотношение дейтерированной и обычной воды в комете 3I/Atlas как минимум в 30 раз выше, чем в других кометах, и в 40 раз выше, чем в земных океанах.

Повышенный уровень дейтерированной воды предполагает, что комета образовалась в уникальной химической среде, где объекты подвергаются значительно меньшему воздействию звездного излучения. Согласно Universe Today, межзвездная комета возникла в Солнечной системе с температурой ниже -243 °C, что лишь немного выше абсолютного нуля (-273,15 °C). Эти результаты позволяют заглянуть в историю Млечного Пути и понять условия за пределами нашей Солнечной системы.

#космос #астрономия #вселенная #земля #комета #3i/atlas #межзвездный объект #межзвездная комета #дейтерий #шалактика
Источник: nature.com
