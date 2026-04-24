Ученые обнаружили и идентифицировали одиннадцатый новый лунный минерал, названный церий-магниевым чанзитом, который может использоваться в производстве светодиодов.

Так называемые лунные метеориты выбрасываются с Луны в результате столкновений с астероидами или метеороидами и путешествуют в космосе. Некоторые из них падают на Землю. Первый лунный метеорит, найденный в Китае, выглядит как круглый, сферический камень и весит всего 44 грамма. Тем не менее, по данным CGTN, исследователи обнаружили в нем одиннадцатый новый минерал. Изображение: нейросеть freepikМинерал получил название церий-магний-чанзит (Cerium-Magnesium Changesite). Он бесцветен, прозрачен и хрупкий. Камень обладает флуоресцентным эффектом. Размер абразивных частиц (так называемых зёрен) варьируется от 3 до 25 микрометров, при этом типичный размер составляет менее 10 микрометров, по словам исследователей. Для сравнения: толщина человеческого волоса составляет примерно от 50 до 80 микрометров.

На основе результатов предыдущих исследований ученые пришли к выводу, что минерал образовался в условиях, не существующих на Земле. Однако нельзя исключить, что минерал будет обнаружен на нашей планете позже.

Помимо научной ценности такого открытия, минерал может иметь еще одно важное значение. Благодаря флуоресцентному эффекту он является перспективным элементом для производства светодиодов. Он мог бы, например, улучшить свойства светодиодов или повысить эффективность их производства.

Это не означает, что ученым следует добывать данный минерал на Луне. По мнению исследователей, соотношение редкоземельных элементов, количество магния и железа, а также кристаллическая структура могут дать важные подсказки для синтетического производства таких или подобных минералов на Земле в будущем.