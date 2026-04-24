Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Китайские учёные обнаружили новый флуоресцентный минерал в лунном метеорите
Ученые обнаружили и идентифицировали одиннадцатый новый лунный минерал, названный церий-магниевым чанзитом, который может использоваться в производстве светодиодов.

Так называемые лунные метеориты выбрасываются с Луны в результате столкновений с астероидами или метеороидами и путешествуют в космосе. Некоторые из них падают на Землю. Первый лунный метеорит, найденный в Китае, выглядит как круглый, сферический камень и весит всего 44 грамма. Тем не менее, по данным CGTN, исследователи обнаружили в нем одиннадцатый новый минерал.Изображение: нейросеть freepikМинерал получил название церий-магний-чанзит (Cerium-Magnesium Changesite). Он бесцветен, прозрачен и хрупкий. Камень обладает  флуоресцентным эффектом. Размер абразивных частиц (так называемых зёрен) варьируется от 3 до 25 микрометров, при этом типичный размер составляет менее 10 микрометров, по словам исследователей. Для сравнения: толщина человеческого волоса составляет примерно от 50 до 80 микрометров.

На основе результатов предыдущих исследований ученые пришли к выводу, что минерал образовался в условиях, не существующих на Земле. Однако нельзя исключить, что минерал будет обнаружен на нашей планете позже.

Помимо научной ценности такого открытия, минерал может иметь еще одно важное значение. Благодаря флуоресцентному эффекту он является перспективным элементом для производства светодиодов. Он мог бы, например, улучшить свойства светодиодов или повысить эффективность их производства.

Это не означает, что ученым следует добывать данный минерал на Луне. По мнению исследователей, соотношение редкоземельных элементов, количество магния и железа, а также кристаллическая структура могут дать важные подсказки для синтетического производства таких или подобных минералов на Земле в будущем.

#китай #технологии #космос #астрономия #производство #метеорит #минерал #свтодиоды
Источник: news.cgtn.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter