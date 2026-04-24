С соответствующим неожиданным заявлением выступил начальник Управления Кремля по общественным проектам Сергей Новиков.

На посвященной демографической ситуации в России конференции спикеры выступили с рядом неожиданных заявлений. Согласно РБК, в Кремле следят за ситуацией с инициируемыми властями запретительными мерами, которые не всегда находят понимание у жителей страны. Особое внимание на сложившуюся ситуацию обратил глава Управления Кремля по общественным проектам Сергей Новиков.

Изображение: нейросеть freepik

Один из ближайших соратников Сергея Кириенко уверен, что уже «невозможно еще чего-то запрещать». Он связал демографический рост с наличием благоприятных условий для граждан — «атмосферой благоприятствования». По словам Новикова, особенно нельзя что-то запретить людям, которые задумываются о создании семьи и о том, чтобы завести детей.

Чиновник напрямую не озвучил о каких запретительных мерах идет речь. Многие жители страны в последнее время высказывали обеспокоенность по поводу ограничений работы мобильного интернета и блокировок популярных мессенджеров.

Сергей Новиков заметил, что у людей, которые хотят завести детей, и так «проблем достаточно». По его мнению, родителям очень тяжело.

«Если ещё мы будем что-то запрещать, это ни к чему хорошему не приведёт», — утверждает чиновник.

Также Новиков сказал, что демографическая ситуация может улучшиться, благодаря инициативам, направленным на стимулирование рождаемости. Люди не будут бояться заводить детей, если появится уверенность в получении поддержки от властей.

На конференции также выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в прошлом году в России зафиксирована положительная динамика в демографическом развитии.