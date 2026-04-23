После модификации американский самолет может оставаться в воздухе чрезвычайно долгое время, и теперь он пройдет полную внутреннюю модернизацию после завершения структурных изменений компанией L3Harris.

После более чем 17 лет пассажирских перевозок для Japan Airlines, начиная с 2003 года, Boeing 777 был переоборудован в грузовой самолет. Всего три года спустя компания Logistic Air продала самолет НАСА (NASA). С тех пор американское космическое агентство работает над превращением этого дальнемагистрального самолета в бортовую научную лабораторию.

Фото: НАСАБолее года Boeing 777 с регистрационным номером N577NA находился в ангаре в Техасе. Там американский оборонный подрядчик L3Harris провел фундаментальную структурную модификацию. Теперь он впервые вернулся в исследовательский центр НАСА имени Лэнгли в Хэмптоне, штат Вирджиния, как сообщило американское агентство в пресс-релизе.

Например, во время пребывания в Техасе компания L3Harris сделала в фюзеляже специальные отверстия и увеличила окна для использования датчиков, лидарных систем и инфракрасных спектрометров. В ходе кропотливой работы в фюзеляже самолета также было просверлено около 35 000 отверстий для установки новых креплений приборов и усиления конструкции.

Вся инфраструктура салона была модифицирована. Были установлены специализированные исследовательские станции и проложены кабели, чтобы измерительные приборы могли напрямую взаимодействовать с датчиками на фюзеляже самолета. Благодаря всем этим модификациям, Boeing 777 должен стать самой передовой в мире летающей научной лабораторией.

По данным НАСА, новый исследовательский самолет может перевозить от 50 до 100 ученых и техников. Он может нести до 34 тонн научного оборудования. Во время исследовательских полетов самолет может летать без остановок до 18 часов.

НАСА завершит переоборудование Boeing 777 в ближайшие месяцы. Первая научная миссия запланирована на январь 2027 года. Цель этого исследовательского проекта — изучение экстремальных зимних погодных явлений, таких как сильные морозы, метели и опасные морские условия. Наблюдения будут охватывать Северную Америку, Европу, Гренландию, а также Северный Ледовитый океан и Северную Атлантику.

Boeing 777 пришел на смену McDonnell Douglas DC-8, который почти 40 лет служил основной бортовой лабораторией в аэронавигационных исследованиях НАСА. DC-8 был снят с эксплуатации два года назад.