Для новой технологии учащаяся московской школы использует библиотеки компьютерного зрения.

Учащаяся московской школы Алевтина Иванова создала программу на базе искусственного интеллекта, с помощью которой можно легко управлять интерфейсом компьютера жестами руки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент образования и науки. Благодаря технологии можно управлять приложениями на ПК без использования клавиатуры или мыши — необходимо всего лишь поднести руку к камере. ПО написано на языке Python в среде PyCharm.

Изображение: нейросеть freepikВ основе технологии лежат библиотеки компьютерного зрения MediaPipe. Это набор готовых инструментов от Google, который позволяет компьютеру «видеть» и понимать действия человека через камеру в реальном времени. Простыми словами, это «мозг» для камеры, который умеет обнаруживать руки пользователя. Платформа отслеживает 21 точку на кисти руки.

ПО на данном этапе разработки позволяет с помощью жестов изменять позиции курсора (стрелки или мигающей черточки) в интерфейсе компьютера. Также с помощью жестов можно делать обычный и двойной клики, листать страницы вверх и вниз. Для выхода из программы имеется специальный жест (или можно просто нажать на клавишу «q» на клавиатуре).

Данная разработка была протестирована при разном уровне освещения и углах обзора. Технология была доработана. Планируется добавить в систему новые жесты, а также сделать возможным настроить ПО под индивидуальные характеристики и потребности пользователя.

Представленная разработка может свидетельствовать о потенциале в области IT подрастающего поколения. Также стало известно, что в апреле российские школьники победили на Международном турнире по информатике, который проходил в Болгарии. Россия удостоилась 8 золотых и 4 серебряных медалей.