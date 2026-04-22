Razer Atlas Pro стоимостью свыше $160 на данный момент является самым тонким аксессуаром такого рода в мире.

Классические коврики для мыши чаще всего изготавливаются из резины и ткани. Однако на рынке предлагаются более интересные варианты из закаленного стекла со специальной структурой, адаптированной к мышам. Razer является ключевым производителем таких гаджетов, и теперь выходит на рынок с новой моделью Atlas Pro.

Razer Atlas Pro. Фото: razer.comОбычно каждый коврик имеет заметную толщину. Как правило, она составляет около 3 мм, что ощущается во время работы/игрового процесса. Однако Razer представила коврик Atlas Pro, у которого слой стекла имеет толщину всего 1,1 мм. в целом толщина коврика для мыши, включая резиновое основание (0,8 мм), имеет толщину 1,9 мм.

Это самый тонкий стеклянный коврик для мыши в мире. По словам производителя, аксессуар практически сливается с компьютерным рабочим местом. Atlas Pro разработан таким образом, чтобы обеспечить минимальную разницу высот между столом и поверхностью, на которой используется мышь.

Atlas Pro — это большой коврик для мыши: 50 см в ширину и 40 см в высоту. Конечно, это не сравнимо с классическими тканевыми ковриками XXL, ширина которых составляет 90 см. По сути, это лист стекла, поэтому весь коврик достаточно тяжелый.

Преодоление барьера в 2 мм имеет ключевое значение. Предыдущие стеклянные коврики для мыши обычно были толще 3 мм. Чтобы улучшить Atlas Pro, Razer закруглила края и разработала их таким образом, чтобы конструкция аксессуара оставалась удобной для запястий.

Раньше считалось, что стекло — не лучший коврик для мыши. Razer Atlas Pro имеет специальную текстурированную поверхность, гарантирующую наилучшее взаимодействие с мышью. Поверхность из закаленного стекла обеспечивает плавное скольжение, что особенно важно для киберспортивных игр, где распространены быстрые движения мыши. Весь коврик для мыши также разработан с учетом долговечности.

Производитель заявляет о показателе 9 баллов по шкале Мооса. Благодаря этому коврик устойчив к царапинам от ключей, ручек и монет. Покрытие предполагает легкую чистку. Аксессуар стоит примерно 160 долларов. Он доступен в двух вариантах: черном и белом.