Сайт 39-летнего мужчины информировал поклонников сериалов и фильмов о развитии сюжета новинок.

39-летний японец был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 1 миллиона иен (больше $6000) за публикацию подробных описаний фильмов и аниме-сериалов. Суд вынес решение в пользу CODA (Content Overseas Distribution Association), организации, которая обеспечивает соблюдение авторских прав медиакомпаний в Японии.

Мужчину обвинили в публикации подробных описаний фильмов и сериалов на его сайте в период с 2018 по 2023 год. Эти описания, предположительно, включали полные сюжеты и даже диалоги, длина текста превышала 3000 символов.

В частности, юридический спор касается текста об эпизоде аниме-сериала «Повелитель» (2018), права на который принадлежат японскому медиаконгломерату Kadokawa. Также речь идет о фильме «Годзилла минус один» (2023), права на который принадлежат киностудии Toho. Правообладатели утверждали, что аннотации раскрывали так много сюжета и диалогов, что у читателей аннотаций не было стимула смотреть (или покупать на стриминге) сам фильм.

В обвинении также говорится, что человек получил значительную прибыль от рекламы, размещенной на его веб-сайте. Только в 2023 году доход от рекламы, как утверждается, составил 38 миллионов иен (приблизительно $240 000).

3000 символов — не так уж много для аннотации, но важно помнить, что в японском языке один символ может обозначать целое слово (кандзи). В Японии строго соблюдается закон об авторском праве: создание чрезмерно подробного пересказа может при определенных обстоятельствах даже привести к тюремному заключению, как показывает нынешний случай.

Проблема не только в тексте; видеоролики также могут представлять собой проблему. В прошлом CODA успешно добилась запрета на видеоролики YouTube, которые пересказывают фильмы или сериалы. В будущем эта лоббистская организация намерена еще строже соблюдать закон об авторском праве. Критики утверждают, что строгие законы ограничивают фанатскую культуру и препятствуют свободному обмену информацией о произведениях.