Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Жителя Японии приговорили к полутора годам лишения свободы за публикацию спойлеров к фильмам
Сайт 39-летнего мужчины информировал поклонников сериалов и фильмов о развитии сюжета новинок.

39-летний японец был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 1 миллиона иен (больше $6000) за публикацию подробных описаний фильмов и аниме-сериалов. Суд вынес решение в пользу CODA (Content Overseas Distribution Association), организации, которая обеспечивает соблюдение авторских прав медиакомпаний в Японии.
Изображение: нейросеть qwenМужчину обвинили в публикации подробных описаний фильмов и сериалов на его сайте в период с 2018 по 2023 год. Эти описания, предположительно, включали полные сюжеты и даже диалоги, длина текста превышала 3000 символов.

В частности, юридический спор касается текста об эпизоде аниме-сериала «Повелитель» (2018), права на который принадлежат японскому медиаконгломерату Kadokawa. Также речь идет о фильме «Годзилла минус один» (2023), права на который принадлежат киностудии Toho. Правообладатели утверждали, что аннотации раскрывали так много сюжета и диалогов, что у читателей аннотаций не было стимула смотреть (или покупать на стриминге) сам фильм.

В обвинении также говорится, что человек получил значительную прибыль от рекламы, размещенной на его веб-сайте. Только в 2023 году доход от рекламы, как утверждается, составил 38 миллионов иен (приблизительно $240 000).

3000 символов — не так уж много для аннотации, но важно помнить, что в японском языке один символ может обозначать целое слово (кандзи). В Японии строго соблюдается закон об авторском праве: создание чрезмерно подробного пересказа может при определенных обстоятельствах даже привести к тюремному заключению, как показывает нынешний случай.

Проблема не только в тексте; видеоролики также могут представлять собой проблему. В прошлом CODA успешно добилась запрета на видеоролики YouTube, которые пересказывают фильмы или сериалы. В будущем эта лоббистская организация намерена еще строже соблюдать закон об авторском праве. Критики утверждают, что строгие законы ограничивают фанатскую культуру и препятствуют свободному обмену информацией о произведениях.

#япония #кино #фильмы #закон #спойлер
Источник: coda-cj.jp
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Популярные новости

Археологи обнаружили в Краснодарском крае кошельки с древними монетами, в том числе фальшивыми
1
Археологи нашли в египетской мумии папирус «Каталог кораблей» из «Илиады» Гомера
+
Сотрудник компании спас от утилизации несколько десятков модулей DDR4 по 32 ГБ стоимостью $20 000
1
Импортозамещённая «кола» заняла первое место в ходе слепой дегустации у россиян
3
В ЕС призывают технокомпании перейти на удалёнку для снижения расхода топлива
+
Nvidia теряет поддержку лояльной аудитории геймеров из-за переориентации бизнеса на ИИ-чипы
6
Белый дом проверит загадочные обстоятельства гибели ученых NASA и физиков
+
GM внедрила ИИ для создания 3D-рендеров автомобилей за один день
+
Коммерсантъ: Цены на маркетплейсах в России могут вырасти на 25% к концу года
2
Удачливый покупатель приобрёл запечатанную RTX 4060 Ti всего за $12 в магазине по распродаже
1
Китай возобновляет проекты по производству дешёвого газа из угля
+
Ростех представит на «ИННОПРОМ. Центральная Азия» энергоустановку АПН-30 для заводов и жилых домов
+
В США возникли трудности в строительстве дата-центра имени Трампа
+
В Новгородской области учёные обнаружили маркировки на обуви XII века
+
Ваза за 4 доллара из секонд-хенда оказалась 1200-летним сокровищем майя
7
Россия опустилась на 83 строчку в рейтинге скорости интернета с показателем около 91 Мбит/с
4
Московские водители стали вдвое реже нарушать правила проезда перекрёстков с «вафельницами»
+
В России практически готов к эксплуатации самолёт для региональных перевозок Ил-114-300
+
MSI выпустила игровые QD-OLED мониторы MPG 322UR QD-OLED X24 и MAG 321UP QD-OLED X24
+
AMD 3D V-Cache обеспечивает преимущество в задачах Retrieval-Augmented Generation (RAG)
+

Популярные статьи

7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
8
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
11
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
11
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
5
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
1

Сейчас обсуждают

Igor Bogdanov
20:18
Ага. Было 42 ккал и чистый сахар, а сейчас 20 ккал и лютая смесь сахарозаменителей. "тот же самый состав". Сказочник. Посмотри сколько ккал в Кока Кола из Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Турции
Импортозамещённая «кола» заняла первое место в ходе слепой дегустации у россиян
Cowboy Huggies
20:02
Может, вернёшься в Три кукушки? Там хотя бы клизмировали по расписанию!
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
Виталий Крюков
19:54
:-))))))))))
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
linux4ever
19:40
А я не знаю кто мешает повесить на огромную высоту аэростаты с солнечными батареями и ретрансляторами и регулировать позицию с помощью вентиляторов. На такой высоте их только THAAD и PAC-3 достанут, в...
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
Евгений Ковалев
19:36
"Турецкая" пепси разливалась ценными специалистами в подвале Бирюлево, потому такой результат.
Импортозамещённая «кола» заняла первое место в ходе слепой дегустации у россиян
Шериф
19:32
Данный персонаж обычно с клизмой по сайту бегал. В своём нездоровом желании клизмировать всех мужчин. Очень сильно в этом вопросе разбирается. Сильно входил в роль когда был под ником "Главврач ПНД Тр...
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
Kudahcev
19:18
Кудах кудах кудах кудах кудах Скиньтесь мне на мышку только не игровую а покрепче.мне минусы давить (но можно с подсветкой ЛГБТ,это я люблю,практикую так сказать) Принимаю донаты,купюроприемник у мен...
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
Kudahcev
19:15
Хороший ноутбук мне бы такой чтобы я с него минюсил всех вас а то на ПК своем уже мышку доламываю десятую так усердно минусю. Ваш пидарасик Вадя Кудахцев
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
Алексей Сысоев
19:12
Работаю на заводе доброго, раскрою секрет, с уходом кока колы поменялось только название, технологии и состав (поставщики сиропа и вода) остались те же. Может кто-то ещё этого не знал))
Импортозамещённая «кола» заняла первое место в ходе слепой дегустации у россиян
Kudahcev
19:11
Сам себя минусую хочу поскорее заработать на разработку своей дырочки.я ведь пидарасик
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter