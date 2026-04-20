Россия в марте уступила Гондурасу место топ-80 стран с самым быстрым интернетом по версии Speedtest.

Сервис Speedtest ежемесячно публикует статистику скорости интернета по всему миру. Россия за несколько лет заметно сдала позиции и ныне располагается за пределами топ-80 в списке стран с самым быстрым интернетом.

Изображение: нейросеть qwenРоссия опустилась на 82-е место в мировом рейтинге скорости интернета, потеряв три позиции. Таким образом, страна выбыла из топ-80 стран по этому показателю. Гондурас напротив смог переместиться на три позиции вверх и обойти Россию в рейтинге Speedtest.

В России средняя скорость составляет около 91 Мбит/с (скорость загрузки — 91.29 Мбит/с, выгрузки — 92.91 Мбит/с). Если брать города, то Москва находится на 97-ом месте со средней скоростью 94.65 Мбит/с. На рейтинг обратил внимание Telegram-канал «Эксплойт».

Для многопользовательских игр или потокового просмотра фильмов высокой четкости крайне важно быстрое интернет-соединение. Со средней скоростью загрузки 91.29 Мбит/с и скоростью выгрузки 92.91 Мбит/с ничто не помешает смотреть фильмы или играть. Однако в международных сравнениях Россия все же значительно отстает по скорости широкополосного интернета. Еще в 2019 году Россия занимала 46-е место в мире по этому показателю.

По данным Speedtest, Сингапур остается страной с самым скоростным интернетом со средним показателем 425 Мбит/с. В лидерах также значатся ОАЭ, Гонконг, Франция и Исландия (у всех в среднем скорость составляет 347-380 Мбит/с).