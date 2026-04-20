kosmos_news
В России освоили технологию тонкостенного литья деталей из алюминия для радиоэлектронной отрасли
Технология позволяет изготавливать заготовки с толщиной стенок от 0,8 мм с высочайшей точностью.

Крупнейший российский холдинг в сфере радиоэлектроники «Росэл» (входит в Госкорпорацию «Ростех») начал применять на практике сложный технический процесс — тонкостенное литьё деталей из алюминия. Благодаря новому методу высокоточного литья под давлением на производственных линиях можно изготавливать детали сложной геометрической формы для радиоэлектронной отрасли. Такие компоненты должны быть очень прочными и легкими. Технология призвана минимизировать финансовые затраты на производстве. Конечные изделия практически не требуют доработки.

Изображение: нейросеть qwen

При литье под давлением изготавливаются алюминиевые детали с толщиной стенок от 0,8 мм. Во время процесса расплавленный материал заливается в литейную форму, где он затвердевает, принимая заданные параметры. Во время плавления алюминия происходит очистка материала от лишних примесей, что в итоге повышает качество изделия.

Новую технологию освоили на площадке «Многопрофильного производственного предприятия» (ООО «МПП», является частью «Росэл»), где осуществляется полный производственный цикл: все этапы создания продукта объединены на одном объекте. Предприятие занимается производством и проектированием радиоэлектронной аппаратуры.

В «МПП» заявили, что тонкостенное литье кардинально изменит принцип производства. Предприятие откажется от дополнительной механической обработки заготовок, то есть на выходе получаются практически готовые к установке на оборудование компоненты. Таким образом, нет необходимости в трудозатратных станочных процессах, а срок изготовления деталей заметно сократится. Всё это положительно повлияет на стоимость конечной продукции.

#россия #технологии #электроника #ростех #росэл #литье #радиоэлектроника #приборостроение #производственные технологии
