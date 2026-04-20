Система помощи водителю дала сбой, но, к счастью, водитель не пострадал.

В начале апреля в штате Техас произошел инцидент, который наглядно демонстрирует ограничения современных систем помощи водителю. Водитель Tesla Джошуа Браун ждал на закрытом железнодорожном переезде приближающийся поезд.

Изображение: нейросеть GeminiНесмотря на мигающие предупреждающие огни и опущенные шлагбаумы, автомобиль внезапно самостоятельно ускорился, как сообщает американский телеканал FOX 4:

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Tesla протаранила шлагбаум и направилась прямо к железнодорожным путям. Видеозапись, опубликованная американским телеканалом, показывает, как шлагбаум разбивает боковое окно автомобиля, когда приближающийся поезд находился всего в нескольких метрах. В интервью телеканалу Браун заявил, что на мгновение отвлекся, ожидая поезда, когда машина внезапно поехала.

Водитель, ветеран армии США, описал ситуацию как крайне пугающую. Ирония заключается в том, что у него такое же имя, как у Джошуа Брауна, погибшего в 2016 году в результате аварии с участием автопилота Tesla во Флориде, обращает внимание издание Futurism.

Водитель заявил, что не намерен подавать в суд на компанию. Он объявил, что больше не будет слепо доверять этой технологии на железнодорожных переездах. Этот инцидент подчеркивает необходимость постоянной готовности водителей к вмешательству, даже при активации систем помощи водителю.

Инцидент произошел в то время, когда система полного автономного вождения (FSD) в ее контролируемой версии находится под пристальным вниманием во всем мире. Система по-прежнему классифицируется как система помощи водителю 2-го уровня, что означает, что вся ответственность остается за водителем-человеком.

Интересно, что Tesla выпустила обновление программного обеспечения до версии 14.3 всего через день после инцидента. По словам экспертов, в примечаниях к выпуску явно упоминаются улучшения в реакции системы на объекты, выступающие на проезжую часть.