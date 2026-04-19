Некоторые люди покупают второе устройства специально для установки отечественного мессенджера, но сомневаются в его безопасности в плане обеспечения конфиденциальности.

Портал Appleinsider обратил внимание на интересную тенденцию: пользователи все чаще приходят в ремонтные мастерские и просят удалить физически камеры и микрофоны со старых iPhone XR. Люди обосновывают свое решение тем, что установленное приложения MAX может за ними следить. Appleinsider делает вывод, что пользователи не используют (или не доверяют) инструменты iOS для проверки отечественного национального мессенджера.

Отмечается, что многие бюджетные организации призывают сотрудников устанавливать MAX. Также большинство домовых чатов теперь доступны только на отечественной цифровой платформе. В результате, сообщает ТАСС, пользователи из России в апреле проводили в MАХ более 2 млрд минут в сутки.

Россияне зачастую покупают второй смартфон специально для MAX: как правило, подержанный iPhone XR, который до сих пор регулярно обновляется и стоит относительно не очень дорого. Опасаясь возможной слежки, владельцы б/у устройств просят демонтировать обе камеры и все микрофоны. То есть, предположительно, подсматривать и подслушивать будет просто нечем. Дублирующий гаджет используется исключительно для взаимодействия с MAX.

Appleinsider сообщает, что на самом деле iOS не позволит незаметно включить камеру или микрофон ни одному приложению: сразу на дисплее загорается индикатор активации соответствующих опций. Также эксперты обращают внимание, что MAX на iPhone запрашивает те же разрешения, что и аналогичные зарубежные аналоги, в том числе Telegram: доступ к камере — для видеозвонков и кружочков, к микрофону — для голосовых, к Face ID — для цифровой идентификации.

iOS оснащена стандартной программой, которая фиксирует когда и какое приложение получало доступ к камерам, микрофону и другим опциям — Журнал доступа приложений. Поэтому незаметно собирать информацию, в том числе геолокацию просто не получится.