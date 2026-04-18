Помимио трассирования железнодорожных путей, разрабатывается новый мощный отечественный электровоз и электрифицируются участки ж/д на Дальнем Востоке.

Генеральный директор крупнейшего в России машиностроительного концерна «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Кирилл Липа в интервью изданию «Коммерсант» рассказал о модернизации путей сообщения и подвижного состава на востоке страны. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует уже в этом году электрифицировать самый восточный участок Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Изображение: нейросеть freepik«Железные дороги Якутии» управляют участком Амуро-Якутской магистрали. Одна из основных задач компании: соединить отдаленные регионы с сетью железных дорог страны. Также продолжается трассирование новых ж/д путей на Магадан.

В рамках этого масштабного проекта осуществляется комплекс инженерно-геодезических и проектных работ. Самая сложная задача – выбор наиболее рационального положения будущей железнодорожной линии, учитывая очень сложные условия местности на Дальнем Востоке. Ранее в СМИ некоторые эксперты сомневались, что такой проект вообще может быть реализован.

Отмечается перспективы газомоторного топлива, особенно в северных регионах и на Дальнем Востоке. Местные операторы заинтересованы в альтернативе электрификации железнодорожной отрасли, поскольку низкая температура и стоимость электроэнергии не позволяют в настоящее время на полную мощность эксплуатировать ж/д транспорт.

Отмечается, что для экспорта угля на Дальний Восток необходимы новые тяжеловесные локомотивы. В ближайшее время планируется поставить на этот участок новый асинхронный электровоз переменного тока 2ЭС9, который сможет перемещаться со скоростью до 120 км/ч. Первая рабочая единица техники, изготовленная по разработанной документации, должна пройти испытания в этом году. В интервью ТАСС руководитель ТМХ Кирилл Липа подтвердил, что «опытный образец будет закончен в мае». Непосредственно испытания, предположительно, начнутся осенью. Только после этого предприятие может приступить к серийному производству. Локомотив сможет перевозить составы массой до 7100 тонн.