Кресла разрабатывались при помощи специальных цифровых технологий, они уже прошли испытания и превосходят по многим параметрам кресла аналогичных лайнеров Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

Региональные, полностью импортозамещенные самолеты МС-21-310 в ближайшее время пополнят парк ведущего авиаперевозчика России «Аэрофлот». Корпорация ПАО «ОАК» рассказала о внутреннем устройстве воздушных судов, особо отметив комфортные кресла нового поколения в салоне самолёта, разработанных с учётом требований заказчиков. Их производством занимается компания «Авиационные интерьеры». Подробности о новых креслах «ОАК» сообщила на своих площадках, в том числе в мессенджере MAX. Фото: пресс-служба ПАО «ОАК»Еще на этапе создания МС-21 конструкторы спроектировали салон таким образом, чтобы максимально оптимизировать процесс высадки и посадки пассажиров. В классе среднемагистральных самолетов этот лайнер получил самый большой фюзеляж диаметром 4,06 м. Для сравнения: у аналогичных лайнеров Airbus A320neo длина фюзеляжа составляет 3,95 м, а у Boeing 737 MAX –- 3,95 м.

Такая конфигурация салона отечественного лайнера позволила установить комфортные кресла: в эконом-классе ширина кресла составляет 45 см при проходе 56 см. У аналогичных лайнеров Airbus и Boeing соответствующие параметры составляют 43-45 см и 45-50 см.

В бизнес-классе салона МС-21-310 установлены двухкресельные блоки ВА20, которые уже прошли испытания и сертифицированы. Кресла созданы с учетом нормативов лётной годности и рассчитаны на перегрузки до 16g при аварийных ситуациях. Планируется наладить серийное производство изделий.

При разработке кресел применялись передовые технологии, в том числе создавалась цифровая модель пассажира. Ширина сидений составляет 53,3 см – идеальный параметр для пассажиров любой комплекции, утверждает главный разработчик Алексей Манаев.

Когда западные партнеры ушли из России, производство всех компонентов для самолетов было налажено отечественными компаниями. Один из самых опытных сотрудников «Авиационных интерьеров» рассказал, что последний раз сталкивался с таким уровень комфорта кресел еще в 1980-х годах, когда летал на Ил-62.