После явной деэскалации ситуации на Ближнем Востоке на прошлой неделе президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) 17 апреля объявил об открытии важного транспортного узла.

Цена Bitcoin (биткоина) продемонстрировала удивительную устойчивость во время напряженности на Ближнем Востоке. В то время как более широкие фондовые рынки и даже золото временами находились под значительным давлением, биткоин оставался очень стабильным.

В пятницу, 17 апреля, незадолго до начала торгов на американских фондовых биржах, появилась новость о том, что Ормузский пролив вновь открылся. Если данный водный проход будет окончательно открыт для судоходства, глобальная экономическая ситуация заметно улучшится. Это связано с тем, что примерно пятая часть мировой торговли нефтью проходит через пролив.

Ожидается, что переговоры между Ираном и США продолжатся в эти выходные в Пакистане. На фоне этих событий цена биткоина сегодня впервые с 3 февраля превысила отметку в 78 000 долларов.

Источник: TradingViewХотя фондовые рынки, в отличие от биткоина, в настоящее время торгуются на новых рекордных максимумах, BTC стал самым прибыльным классом активов с начала эскалации напряженности. Это может быть частично связано с тем, что Иран потребовал биткоины для прохода через Ормузский пролив. Эта новость продемонстрировала, что BTC играет важную роль в глобальной финансовой системе.

Возможно, есть и другие причины роста криптовалюты. Например, Strategy, крупнейший держатель биткоинов, смог приобрести дополнительно BTC на сумму 1 миллиард долларов только за прошедшую неделю.

Одновременно с этим было отмечено, что крупные институциональные инвесторы открываются для биткоина. На прошлой неделе Morgan Stanley запустил собственный спотовый ETF на биткоин, достигнув лучшего результата по запуску ETF за всю историю банка.

Вскоре после этого Goldman Sachs подал первую заявку на создание ETF, связанного с биткоином. Как и BlackRock, известный банк планирует запустить «Bitcoin Income ETF», целью которого является получение дополнительной прибыли за счет продажи опционов.

16 апреля Charles Schwab также объявил о своем намерении разрешить клиентам торговать биткоином и Ethereum. Хотя биткоин все еще торгуется примерно на 38% ниже своего исторического максимума, фундаментальная ситуация неуклонно улучшается и, следовательно, может обеспечить прочную основу для следующего бычьего рынка.