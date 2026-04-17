Первые анализы карты могут поставить под сомнение общепринятую теорию, описывающую эволюцию Вселенной от Большого взрыва до настоящего времени.

Проект DESI завершил создание самой большой в истории трехмерной карты Вселенной. DESI — это инструмент, размещенный на 4-метровом телескопе Николаса У. Мэйалла в Аризоне. В основе проекта лежит массив из 5000 волоконно-оптических датчиков, способных одновременно наводиться на тысячи объектов на небе и измерять их спектры. Это технология позволяет определять расстояния до галактик и квазаров, а затем создавать трехмерную картину структуры Вселенной. DESI не просто делает снимки. Он измеряет космос в масштабе, который еще несколько лет назад был недоступен.

Изображение: нейросеть freepikЗа пять лет работы DESI обнаружил приблизительно 47 миллионов галактик и квазаров и более 20 миллионов звезд. Это значительно больше, чем первоначально ожидалось. С точки зрения количества отображенных галактик и квазаров, это представляет собой шестикратное увеличение по сравнению с предыдущими крупномасштабными наблюдениями.

Самый важный вопрос, который рассматривает DESI, касается темной энергии. Это общепринятое название для явления, вызывающего ускоренное расширение Вселенной. В Стандартной модели космологии, известной как Lambda-CDM, темная энергия считается «космологической постоянной». То есть ее величина остается постоянной с течением времени.

После первого года наблюдений исследователи упоминали лишь некоторые признаки, указывающие на то, что темная энергия может быть не обязательно космологической постоянной. Однако по мере добавления данных за последующие годы ученые всё более убеждались, что темная энергия может эволюционировать со временем. С каждым гигабайтом данных, поступающих из космоса, становится все труднее защищать тезис о том, что Стандартная модель космологии рассказывает всю правду о Вселенной.