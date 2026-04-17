Несколько штатов США в настоящее время рассматривают возможность приостановки строительства крупных центров обработки данных (ЦОД). Эти объекты не только потребляют огромное количество электроэнергии, но и требуют больших объемов воды для охлаждения.

Теперь первый штат принял меры. В штате Мэн запрещено строительство центров обработки данных мощностью 20 мегаватт и более. Закон принят законодательным собранием этого северо-восточного штата. Он еще требует подписи губернатора-демократа Джанет Миллс, у которой есть десять дней, чтобы наложить вето.

Запрет на строительство должен продлиться полтора года. Мораторий должен закончиться 1 ноября 2027 года. До этого момента «муниципалитет, независимое государственное образование или государственное агентство не могут до 1 ноября 2027 года принимать или выдавать какие-либо заявки на разрешение, сертификат или другое разрешение на разработку, строительство или эксплуатацию центра обработки данных мощностью 20 мегаватт и более», говорится в законе.

В период моратория на строительство специально созданный совет изучит вопросы управления крупными центрами обработки данных. Его задача — обеспечить надежность энергосистемы и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Также будут усилены права потребителей: они будут защищены от роста цен на электроэнергию. Работа совета руководствуется общими целями штата Мэн в отношении возобновляемой энергии и сокращения выбросов парниковых газов.

Коалиция центров обработки данных, ассоциация, представляющая операторов центров обработки данных в США, раскритиковала решение штата Мэн в интервью изданию The Hill.

«Введение моратория на центры обработки данных отпугнет инвесторов и даст понять, что Мэн не готов к бизнесу», — заявил представитель ассоциации изданию The Hill.

По словам представителя ассоциации, мораторий «лишит местные сообщества возможности конкурировать за инвестиции и рабочие места, одновременно вынуждая штат Мэн отказаться от значительных долгосрочных экономических инвестиций, высокооплачиваемых рабочих мест и жизненно важных налоговых поступлений в пользу соседних штатов».

Бум искусственного интеллекта последних лет значительно способствовал росту потребности в постоянно увеличивающихся центрах обработки данных. По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, один запрос от его чат-бота ChatGPT потребляет в среднем 0,34 ватт-часа электроэнергии.