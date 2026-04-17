kosmos_news
Израильско-американский стартап Celleste впервые изготовил молочный шоколад из клетки какао-боба
Благодаря новой технологии, молочный шоколад можно будет производить в промышленных масштабах, используя всего лишь один какао-боб, а точнее его клетку.

Израильско-американский стартап в сфере пищевых технологий Celleste Bio представил первые в мире молочные шоколадные батончики, какао-масло которых полностью производится в лаборатории с использованием клеточной суспензионной культуры. В сотрудничестве со своим партнером Mondelēz International компания произвела около десятка тестовых батончиков, которые, по словам Celleste Bio, соответствуют всем стандартам качества.
Изображение: нейросеть freepikКлеточная суспензионная культура — это биотехнологический процесс, при котором отдельные клетки или небольшие клеточные агрегаты суспендируются в жидкой питательной среде и размножаются. В случае технологии Celleste Bio исходная клетка получена из какао-боба. Используя эту технологию, из одного какао-боба можно получить достаточное количество какао-масла для промышленного производства больших объемов.

В настоящее время Celleste Bio эксплуатирует пилотный завод для исследований и разработок с целью постоянного увеличения объемов производства. Цель компании — производить одну тонну какао-масла в год из одного боба в биореакторе объемом 1000 литров. Это позволит заменить урожайность примерно одного гектара какао-деревьев. Для сравнения, мировая площадь под выращивание какао составляет приблизительно 12 миллионов гектаров.

Компания планирует вывести на рынок свое какао-масло, выращенное в клеточных культурах, к 2027 году. На сегодняшний день компания привлекла в общей сложности 5,6 млн долларов инвестиций.

В последние годы шоколадная индустрия сильно зависит от крайне нестабильных цен на какао. В конце 2024 года цена на мировом рынке достигла рекордного уровня — почти 10 000 долларов за тонну. Двумя годами ранее тонна торговалась примерно по 2500 долларов. К 2026 году цена упала примерно до 3400 долларов.

#сша #технологии #израиль #производство #шоколад #пищевая промышленность
Источник: prnewswire.com
