Спустя почти 25 лет после появления первого iPod, музыкальные плееры, производство которых прекратилось в 2022 году, переживают возрождение.

23 октября 2001 года генеральный директор Apple Стив Джобс представил первый iPod. К моменту окончания производства последней модели iPod, «touch», 10 мая 2022 года, Apple продала около 450 миллионов единиц портативных музыкальных плееров.

Почти четыре года назад казалось, что история успеха этого культового гаджета, длившаяся более 20 лет, подошла к концу. Теперь же iPod — подобно виниловым пластинкам или кассетам — неожиданно снова стал пользоваться спросом, как сообщает AP. Согласно отчету, продажи подержанных устройств резко растут.

На маркетплейсах и торговых площадках можно найти тысячи объявлений о продаже подержанных iPod. Это «определенно подтверждает возобновление интереса к восстановленным iPod», объясняет Бен Вуд, главный аналитик CCS Insight. Согласно данным Back Market, продажи iPod на этой платформе выросли на 48 процентов в 2025 году по сравнению с предыдущим годом.

Однако заинтересованным лицам следует внимательно изучить подобные торговые площадки. Как сообщает AP, якобы новые устройства, предлагаемые тысячами, часто оказываются бывшими в употреблении или восстановленными iPod в поддельной упаковке.

Вуд отмечает растущую тенденцию, особенно среди молодежи, к минимизации потенциальных отвлекающих факторов при использовании смартфонов. Переход к специализированным музыкальным плеерам, таким как iPod, часто обусловлен проблемами психического здоровья или общими заботами о благополучии, говорит Вуд.

Поэтому молодое поколение интересуется не только ретро-стилем, но прежде всего прослушиванием музыки с полной концентрацией и самостоятельно созданным плейлистом, не зависящим от алгоритмов. Это явный выпад в сторону Spotify, который продолжает работать над функциями искусственного интеллекта для своей музыкальной библиотеки.

Однако для загрузки и управления музыкой на подержанном iPod требуется специальная программа Apple. Пользователи Windows могут использовать iTunes, но Apple прекратила поддержку версии для macOS в 2019 году. Поэтому пользователям Mac приходится полагаться на Apple Music.

Музыкальные файлы необходимо копировать с компакт-дисков или покупать и загружать с цифровой музыкальной платформы. Только более новые поколения iPod touch способны к потоковой передаче.