kosmos_news
Молодое поколение всё чаще покупает снятые с производства б/у плееры iPod от Apple
Спустя почти 25 лет после появления первого iPod, музыкальные плееры, производство которых прекратилось в 2022 году, переживают возрождение.

23 октября 2001 года генеральный директор Apple Стив Джобс представил первый iPod. К моменту окончания производства последней модели iPod, «touch», 10 мая 2022 года, Apple продала около 450 миллионов единиц портативных музыкальных плееров.
Изображение: нейросеть freepikПочти четыре года назад казалось, что история успеха этого культового гаджета, длившаяся более 20 лет, подошла к концу. Теперь же iPod — подобно виниловым пластинкам или кассетам — неожиданно снова стал пользоваться спросом, как сообщает AP. Согласно отчету, продажи подержанных устройств резко растут.

На маркетплейсах и торговых площадках можно найти тысячи объявлений о продаже подержанных iPod. Это «определенно подтверждает возобновление интереса к восстановленным iPod», объясняет Бен Вуд, главный аналитик CCS Insight. Согласно данным Back Market, продажи iPod на этой платформе выросли на 48 процентов в 2025 году по сравнению с предыдущим годом.

Однако заинтересованным лицам следует внимательно изучить подобные торговые площадки. Как сообщает AP, якобы новые устройства, предлагаемые тысячами, часто оказываются бывшими в употреблении или восстановленными iPod в поддельной упаковке.

Вуд отмечает растущую тенденцию, особенно среди молодежи, к минимизации потенциальных отвлекающих факторов при использовании смартфонов. Переход к специализированным музыкальным плеерам, таким как iPod, часто обусловлен проблемами психического здоровья или общими заботами о благополучии, говорит Вуд.

Поэтому молодое поколение интересуется не только ретро-стилем, но прежде всего прослушиванием музыки с полной концентрацией и самостоятельно созданным плейлистом, не зависящим от алгоритмов. Это явный выпад в сторону Spotify, который продолжает работать над функциями искусственного интеллекта для своей музыкальной библиотеки.

Однако для загрузки и управления музыкой на подержанном iPod требуется специальная программа Apple. Пользователи Windows могут использовать iTunes, но Apple прекратила поддержку версии для macOS в 2019 году. Поэтому пользователям Mac приходится полагаться на Apple Music.

Музыкальные файлы необходимо копировать с компакт-дисков или покупать и загружать с цифровой музыкальной платформы. Только более новые поколения iPod touch способны к потоковой передаче.

#apple #технологии #ipod #плеер
Источник: apnews.com
