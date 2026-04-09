Европейская комиссия считает, что Европейский союз столкнулся с серьезным экономическим спадом. Комиссар ЕС по экономическим вопросам Валдис Домбровскис предупредил Financial Times о так называемом «стагфляционном шоке» и объявил, что Комиссия пересмотрит свои прогнозы роста на текущий год в сторону понижения.

Термин «стагфляция» — это сочетание слов «стагнация» и «инфляция» и описывает экономический сценарий, с которым считается особенно трудно бороться. Это сочетание двух одновременно происходящих, по сути, противоположных явлений:

экономическая стагнация: рост значительно замедляется или полностью прекращается, компании инвестируют меньше, а безработица растет;

растущая инфляция: одновременно товары и услуги дорожают, а покупательная способность населения снижается.

Обычно слабый рост сопровождается низкой инфляцией, поскольку спрос падает. Однако при стагфляции внешние факторы, такие как резкий рост цен на энергоносители, приводят к росту издержек, в то время как экономика ослабевает. Центральные банки сталкиваются с дилеммой: если они повысят процентные ставки для борьбы с инфляцией, они еще больше замедлят и без того слабый рост.

Ранее Европейская комиссия прогнозировала экономический рост ЕС на уровне 1,4 процента и инфляцию чуть более 2 процентов на текущий год. Теперь эти показатели, вероятно, значительно хуже. Комиссия рассчитала два сценария, результаты которых она предоставила Financial Times:

цены на энергоносители вернутся к благоприятному уровню к концу 2026 года;

цены на энергоносители останутся высокими дольше.

Официальные обновленные прогнозы роста Комиссии будут опубликованы в мае. Европа сильно зависит от импорта энергоносителей. Кроме того, наблюдаются значительные сбои в глобальных морских перевозках, что увеличивает стоимость и замедляет поставку товаров. Ситуация особенно критична в Ормузском проливе, одном из важнейших мировых маршрутов транспортировки нефти и газа.

Некоторые государства-члены ЕС уже приняли контрмеры. Италия, Польша и Испания, среди прочих, снизили налоги на топливо, чтобы облегчить положение домохозяйств и предприятий. Несколько стран также рассматривают возможность перезапуска выведенных из эксплуатации атомных электростанций.