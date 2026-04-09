Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Комиссар ЕС заявил о наступлении серьёзного экономического спада в Европе
Комиссар ЕС по экономическим вопросам Валдис Домбровскис сказал, что Европа столкнулась со «стагфляционным шоком» и ситуация вряд ли улучшится в этом году

Европейская комиссия считает, что Европейский союз столкнулся с серьезным экономическим спадом. Комиссар ЕС по экономическим вопросам Валдис Домбровскис предупредил Financial Times о так называемом «стагфляционном шоке» и объявил, что Комиссия пересмотрит свои прогнозы роста на текущий год в сторону понижения.

Изображение: нейросеть freepik

Термин «стагфляция» — это сочетание слов «стагнация» и «инфляция» и описывает экономический сценарий, с которым считается особенно трудно бороться. Это сочетание двух одновременно происходящих, по сути, противоположных явлений:

  • экономическая стагнация: рост значительно замедляется или полностью прекращается, компании инвестируют меньше, а безработица растет;
  • растущая инфляция: одновременно товары и услуги дорожают, а покупательная способность населения снижается.

Обычно слабый рост сопровождается низкой инфляцией, поскольку спрос падает. Однако при стагфляции внешние факторы, такие как резкий рост цен на энергоносители, приводят к росту издержек, в то время как экономика ослабевает. Центральные банки сталкиваются с дилеммой: если они повысят процентные ставки для борьбы с инфляцией, они еще больше замедлят и без того слабый рост.

Ранее Европейская комиссия прогнозировала экономический рост ЕС на уровне 1,4 процента и инфляцию чуть более 2 процентов на текущий год. Теперь эти показатели, вероятно, значительно хуже. Комиссия рассчитала два сценария, результаты которых она предоставила Financial Times:

  • цены на энергоносители вернутся к благоприятному уровню к концу 2026 года;
  • цены на энергоносители останутся высокими дольше.

Официальные обновленные прогнозы роста Комиссии будут опубликованы в мае. Европа сильно зависит от импорта энергоносителей. Кроме того, наблюдаются значительные сбои в глобальных морских перевозках, что увеличивает стоимость и замедляет поставку товаров. Ситуация особенно критична в Ормузском проливе, одном из важнейших мировых маршрутов транспортировки нефти и газа.

Некоторые государства-члены ЕС уже приняли контрмеры. Италия, Польша и Испания, среди прочих, снизили налоги на топливо, чтобы облегчить положение домохозяйств и предприятий. Несколько стран также рассматривают возможность перезапуска выведенных из эксплуатации атомных электростанций.

#финансы #экономика #европа #кризис
Источник: ft.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter