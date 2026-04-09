kosmos_news
В России запатентовали концепт сверхзвукового пассажирского самолёта с пониженным звуковым ударом
Патент зафиксировал компоновку гражданского сверхзвукового самолёта, который впервые за 20 лет снова сможет совершать коммерческие рейсы

Спустя 23 года после вывода из эксплуатации «Конкорда», российские инженеры продолжают исследования и разработку решений для безопасной эксплуатации пассажирских сверхзвуковых самолетов. Ведущий российский национальный исследовательский центр «НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского"» получил патент, который определяет компоновку таких лайнеров. Основная цель: снижение звукового удара во время взлета.

Изображение: нейросеть freepik

В патенте RU2855196C1 «Сверхзвуковой пассажирский самолёт» представлены инженерные решения, при которых самолет может летать со скоростью 1,7 Маха. При этом, уровень звукового удара составит порядка 95 PLдБ. Также подразумевается снижение уровня шума на взлёте и посадке по сравнению с традиционными решениями.

Обычно сверхзвуковой самолет излучает огромное количество звуковых и ударных волн во время взлета, в основном из-за форсажной камеры, необходимой для достижения достаточной мощности двигателя. В патенте российских инженеров говорится об установке двух двигателей, размещённых в мотогондолах в хвостовой части фюзеляжа. Они расположены таким образом, что снижаются возмущения потока воздуха и формируются требуемые акустические характеристики.

Инновационное решение заключается в том, что расположенная под крылом силовая установка рассматривается не только как источник тяги, а работает как элемент общей волновой схемы самолёта. В итоге конфигурация силовой установки влияет на формирование ударной волны по всей длине фюзеляжа.

Для того чтобы сверхзвуковые самолеты могли летать над городскими районами, необходимо будет снизить уровень шумового загрязнения для избежания вреда для здоровья населения. Решение, описанное в патенте Института им. Жуковского, не подразумевает введения нового скоростного диапазона. Уровень звукового удара снижается за счёт компоновочной оптимизации.

#россия #технологии #авиация #самолет #сверхзвуковой самолет #пассажирский самолет
Источник: aviation21.ru
