Это произошло после новостей в СМИ об ограничений и возможной блокировке работы мессендежра Telegram.

Аналитики Роскомнадзора подтвердили «прямую связь» между публикацией с СМИ определенной информации и возросшим уровнем кибератак. Об этом пишет агентство РИА Новости. Аналитики Роскомнадзора (РКН) заявили, что после публикации в средствах массовой информации новостей о предполагаемом «полном ограничении работы» Telegram нагрузка на ресурсы регулятора увеличилась «в десятки раз».

Как правило, система мониторинга РКН фиксирует 350 атак в неделю. Из них примерно двадцать направлено на само ведомство. С 26 февраля по 4 марта наблюдался пиковый период DDoS-атак: их общее количество увеличилось до 949.

В основном злоумышленники атаковали телекоммуникационные компании. На втором месте по количеству зафиксированных атак значатся хостинг-провайдеров. Государственные ведомства занимают третье место по количеству попыток атак, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Роскомнадзора.

В ведомстве отметили слаженную и эффективную работу Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА), которая справилась с огромным ростом нагрузки. Система безопасности «подтвердила статус ключевого инструмента защиты отечественной цифровой инфраструктуры», подтвердили в РКН.

Напомним, 10 февраля СМИ (например, РБК) написали, что власти планируют «замедление» на территории России мессенджера Telegram. Неделю спустя появилась информация о предстоящей 1 апреля полной блокировки сервиса. В марте начали наблюдаться сбои в работе Telegram. Таким образом, прослеживается явная корреляция информационной повестки с действием киберпреступников.