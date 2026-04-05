На космодроме Байконур с 31 марта тщательно проверяются все системы и оборудование новой ракеты-носителя «Союз-5», обращает внимание ресурс «Техносфера Россия». По данным СМИ, дебют ракеты с инновационным двигателем должен состоятся «в начале апреля».

Изображение: пресс-служба РоскосмосаВ ноябре 2025 года СМИ сообщили о прибытии ракеты-носителя «Союз-5» на космодром Байконур. Ступени ракеты были доставлены в сборочно-испытательный центр. С тех пор там идут приготовления к предстоящему запуску. Пресс-служба Роскосмоса опубликовала кадры прибытия ракеты.

Изображение: пресс-служба РоскосмосаДостаточно продолжительное пребывание «Союз-5» на стартовой площадке вызвало некоторые вопросы со стороны неспециалистов, пишет ресурс «Техносфера Россия». Однако факт в том, что данный носитель никогда раньше не отправлялся на орбиту, поэтому это вполне типичная ситуация для такой сложной миссии.

«Союз-5» чрезвычайно важен для отечественной космической программы. Ранее двухступенчатые «Зениты» выводили на околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 15 тонн. Однако большинство комплектующих для изготовления ракеты поступало из Украины. После 2014 года сотрудничество с этой страной было приостановлено. Теперь же создана ракета из отечественных компонентов: «Союз-5» (в СМИ иногда встречаются названия «Иртыш» и «Сункар»).

На первой ступени используется самый мощный отечественный жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ. Его производство начато в 2023-2024 годах. На второй ступени установлен двигатель РД-0124МС. Он создан на основе двигателя РД-0124, разработка и испытания которого, включая модификации и сертификацию, проводились в период с 1996 по 2012 год. До этого РД-0124 использовался в нескольких миссиях в качестве двигателя верхней ступени ракеты «Союз-2.1б».

В конструкции РД-0124МС реализован ряд усовершенствований. Например, этот блок развивает тягу 60,3 тс. Стоит отметить, что Россия также разработала блок РД-0124А, который используется в верхних ступенях (УРМ-2) ракеты-носителя «Ангара-5».

Двухступенчатая ракета имеет длину приблизительно 65 метров и диаметр 4,1 метра. Имеющаяся информация указывает на то, что «Союз-5» сможет доставить полезную нагрузку весом 17,5 тонн на низкую околоземную орбиту.