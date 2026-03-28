Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Япония активизирует свои амбиции в отношении освоения Луны
Японская компания ispace объявила о строительстве нового лунного посадочного модуля и создании группировки телекоммуникационных спутников на лунной орбите.

Японская компания ispace предприняла две попытки посадки модуля на Луну – в 2023 и 2025 годах – и обе закончились крушением зонда. В первом случае причиной стала программная ошибка, из-за которой компьютер проигнорировал информацию о низкой высоте (5 км) над лунной поверхностью. Посадочный модуль врезался в поверхность на скорости примерно 100 м/с.Изображение: нейросеть freepikДва года спустя лазерный дальномер, используемый для точного измерения расстояния, оказался неисправным. Устройство вышло из строя, что помешало технике предоставлять актуальные данные о высоте посадочного модуля.

После неудачного опыта компания ispace планирует изменить свою операционную стратегию. У компании есть филиалы в Японии, Люксембурге и США, которые одновременно работают над двумя типами посадочных модулей. Ожидается, что объединение усилий приведет к созданию новой версии.

Зонд под названием ULTRA будет опираться на опыт двух предшественников и его «родственника», находящегося в настоящее время в разработке. В проекте также будет использовано ноу-хау посадочного модуля Apex 1.0, созданного американским филиалом. Ключевое изменение коснется двигателя от нового поставщика. Однако в пресс-релизе отсутствуют технические подробности.

Объявленные изменения повлияют на миссию в сотрудничестве с НАСА. Компания ispace-US получила контракт на доставку научных приборов на Луну в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Дата запуска перенесена с 2027 на 2030 год.

Это также привело к пересмотру графика оставшихся миссий. Миссия, финансируемая грантом Small Business Innovation Research (SBIR) Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, запланирована на 2028 год. Еще один посадочный модуль будет отправлен на Луну годом позже благодаря финансированию из Фонда космической стратегии страны.

Стратегия ispace включает новую программу Lunar Connect Service, предоставляющую услуги связи и позиционирования на Луне. К 2030 году японская компания планирует запустить как минимум пять спутников. Первые аппараты должны выйти на лунную орбиту в 2027 году благодаря сотрудничеству с американской компанией Argo Space Corp. и ее транспортной платформой.

#технологии #космос #япония #луна #ultra #ispace #высадка на луну #посадочный модуль
Источник: ispace-inc.com
+
Написать комментарий (0)
