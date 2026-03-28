Новая версия Ми-8 готова к эксплуатации на буровых платформах. Эта машина так называемого оффшорного класса — она может совершать вынужденные посадки на воду при волнении до 5 баллов.

Вертолет Ми-171А3 — это доработанный и модернизированный Ми-8, но изготовленный полностью из российских деталей. В марте эта так называемая оффшорная машина завершила программу сертификации и теперь может эксплуатироваться в сложных условиях. Вертолет предназначен для полетов над обширными морскими поверхностями. Ми-171А3 способен осуществлять посадки на воду при неспокойных и крупных волнениях (высота волн 2,5–6 м). Изображение: нейросеть freepikСообщается, что машина оснащена инновационной топливной системой, которая может выдержать удар при падении вертолета с небольших высот. Во время испытаний при падении с 15 метров он выдержал удар и не понес серьезных повреждений. Эта система состоит из мягких топливных баков, насосов и топливомеров.

В целом конструкция спроектирована таким образом, что разлив топлива исключен, соответственно, не может произойти и возгорания при падении вертолета. Также Ми-171А3 получил надувные камеры для аварийного приводнения — эти баллонеты автоматически раскрываются в чрезвычайной ситуации и обеспечивают плавучесть вертолету.

Для сертификации Ми-171А3 успешно выполнил более 500 полетов, в том числе в регионах со сложными условиями: горной местности Северного Кавказа и арктических условиях. Во время испытаниях в акватории Каспийского моря были успешно протестированы системы аварийного приводнения. Были проверены различные сценарии аварийной посадки, в том числе при отказе силовых установок.

Отмечается наличие передового оборудование вертолета российского производства. Он оснащен первой в стране авариестойкой топливной системой, баллонетами и надувными средствами спасения для эвакуации пассажиров и экипажа при вынужденной посадке на воду.

Таким образом, в России появился полностью импортозамещенный вариант офшорного вертолета. При эксплуатации Ми-171А3 будет обеспечена безопасность пассажиров и экипажа. Вертолет может осуществлять грузоперевозки и спасательные операции в сложных условиях. Серийным производством машины займется Улан-Удэнский авиазавод (У-УАЗ).