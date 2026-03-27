Последние данные с марсохода Perseverance («Персеверанс») предполагают, что на Красной планете имеются залежи ценных минералов. Международная группа ученых объявила об обнаружении микроскопических кристаллов корунда – минерала, который в зависимости от примесей образует рубины или сапфиры. Это открытие не только меняет понимание геологии Марса, но и доказывает, что когда-то на планете происходили бурные физико-химические процессы.



Изображение: нейросеть freepik

Открытие удалось сделать благодаря SuperCam – усовершенствованной аналитической лаборатории, установленной на мачте марсохода. Во время исследования края кратера Езеро Perseverance обнаружил необычные, яркие фрагменты горных пород, которые геологи называют «плавающими породами». Эти рыхлые породы явно не соответствовали окружающей почве, что сразу же вызвало интерес у исследователей из НАСА и ЕКА.

Для определения их состава учёные использовали зелёный лазер, который, попадая на поверхность породы, возбуждал её молекулы, заставляя их излучать свет. Спектроскопический анализ показал однозначный результат: корунд со сплавом хрома. На Земле такое сочетание элементов встречается в рубинах.

Хотя сами кристаллы слишком малы, чтобы их можно было сфотографировать на борту «Персеверанса» (всего 0,2 мм в диаметре), данные неопровержимы. Эксперты описывают находку как «корунд с рубиноподобными характеристиками». Это связано с тем, что без физического образца в земной лаборатории трудно однозначно определить, идет ли речь о ярко-красном рубине или его синем родственнике, сапфире.

Наиболее интригующим аспектом открытия является механизм образования этих драгоценных минералов. На нашей планете рубины и сапфиры являются продуктом процессов, происходящих глубоко под землей в результате движения тектонических плит. Для их образования необходимы огромное давление и температура, которые преобладали в земной коре на протяжении миллионов лет.

Однако, согласно современным представлениям, Марс – тектонически мертвая планета. Ученые выдвинули гипотезу: марсианские драгоценные камни появились в результате столкновения гигантских астероидов. Они регулярно попадали на поверхность раннего Марса и могли обеспечить энергию, необходимую для превращения обычных горных пород в драгоценные минералы за доли секунды. Высокие температуры, возникающие во время удара, способствовали кристаллизации корунда.