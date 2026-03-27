Последние данные с марсохода Perseverance («Персеверанс») предполагают, что на Красной планете имеются залежи ценных минералов. Международная группа ученых объявила об обнаружении микроскопических кристаллов корунда – минерала, который в зависимости от примесей образует рубины или сапфиры. Это открытие не только меняет понимание геологии Марса, но и доказывает, что когда-то на планете происходили бурные физико-химические процессы.
Для определения их состава учёные использовали зелёный лазер, который, попадая на поверхность породы, возбуждал её молекулы, заставляя их излучать свет. Спектроскопический анализ показал однозначный результат: корунд со сплавом хрома. На Земле такое сочетание элементов встречается в рубинах.
Хотя сами кристаллы слишком малы, чтобы их можно было сфотографировать на борту «Персеверанса» (всего 0,2 мм в диаметре), данные неопровержимы. Эксперты описывают находку как «корунд с рубиноподобными характеристиками». Это связано с тем, что без физического образца в земной лаборатории трудно однозначно определить, идет ли речь о ярко-красном рубине или его синем родственнике, сапфире.
Наиболее интригующим аспектом открытия является механизм образования этих драгоценных минералов. На нашей планете рубины и сапфиры являются продуктом процессов, происходящих глубоко под землей в результате движения тектонических плит. Для их образования необходимы огромное давление и температура, которые преобладали в земной коре на протяжении миллионов лет.
Однако, согласно современным представлениям, Марс – тектонически мертвая планета. Ученые выдвинули гипотезу: марсианские драгоценные камни появились в результате столкновения гигантских астероидов. Они регулярно попадали на поверхность раннего Марса и могли обеспечить энергию, необходимую для превращения обычных горных пород в драгоценные минералы за доли секунды. Высокие температуры, возникающие во время удара, способствовали кристаллизации корунда.