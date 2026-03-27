kosmos_news
В России для новой АЭС начали изготавливать реактор со сроком эксплуатации до 100 лет⁠⁠
Реактор ВВЭР-ТОИ предназначен для третьего энергоблока Курской АЭС-2

Предприятие «АЭМ-Спецсталь» (филиал АО «АЭМ-технологии», входит в «Росатом») начало производство инновационного ядерного реактора ВВЭР-ТОИ, который планируется установить на третьем энергоблоке Курской АЭС-2. Уникальность реактора заключается в его длительном периоде эксплуатации.
Изображение: нейросеть freepik«АЭМ-Спецсталь» производит заготовки для реакторов и является ключевым металлургическим предприятием в цепочке производства реакторного оборудования. Инженеры начали ковку 235-тонной конструкции, которая в конечном итоге послужит основой для стенки реактора — так называемой обечайки корпуса реактора.

В общей сложности металлургам предстоит изготовить несколько таких элементов весом более 2150 тонн. Самый крупный цилиндрический элемент станет заготовкой для обечайки активной зоны. Сложность состоит в том, что в этой части ВВЭР-ТОИ не должно быть сварных соединений. В других реакторах серии ВВЭР сварные соединения могут присутствовать.

Согласно сообщениям представителей завода, в новом реакторе будет четыре сварных шва вместо шести. Это объясняет огромный вес заготовок. Также отмечается свойство стали, из которой изготавливаются заготовки для реактора. Материал чрезвычайно прочный и устойчивый к высоким температурам и радиации.
Соответственно увеличится и срок эксплуатации реактора: ВВЭР-ТОИ сможет работать до 100 лет.

Главный конструктор реакторов ОКБ «Гидропресс» заявил об использовании в разработке опыта реализации предыдущих проектов. Ключевая особенность производства — уменьшение количества сварных швов — значительно ускорила изготовление заготовок. Это решение призвано облегчить эксплуатацию реактора. Также отмечается повышенная безопасность конструкции, которая достигается благодаря передовым материалам и инженерным решениям российских инженеров.

В настоящее время на Курской АЭС-2 строятся четыре энергоблока ВВЭР-ТОИ. Они должны заменить устаревшие блоки с РБМК-1000. Ожидается, что после ввода объекта в эксплуатацию общая мощность АЭС увеличится на 20%.

#россия #технологии #энергетика #производство #аэс #росатом #металлургия #ядерный реактор
Источник: atommedia.online
Популярные новости

Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
17
Epic Games уволит 1000 сотрудников из-за слабых показателей игры Fortnite
+
Звук от запуска лунной миссии Artemis II можно будет услышать на расстоянии более 70 километров
3
Российские работодатели всё чаще хотят получить сотрудников с навыками использования ИИ
+
Производитель лёгких самолётов ЛМС-901 «Байкал» построит новый литейный цех
+
Sony представила новые телевизоры и саундбары перед продажей TCL своего телевизионного бизнеса
+
Warner Bros анонсировала фильм по «Властелину колец» – «Тень прошлого»
+
Суд в США штрафовал Google за психологический ущерб от соцсетей
+
В Нидерландах нашли предположительно останки мушкетёра д'Артаньяна
2
Гонка за производством памяти для ИИ уперлась в нехватку трансформаторов и рост цен на 30%
3
Останки легендарного д’Артаньяна предположительно обнаружили в Нидерландах в церкви Маастрихта
+
В США робот-доставщик Serve Robotics пробил стеклянное ограждение автобусной остановки
1
В Нижнем Новгороде завершена подготовка к производству автомобилей возрождённого бренда Volga
1
Удачливый покупатель приобрёл ПК на Ryzen 7 7700X с RTX 4070 Super и 32 ГБ ОЗУ DDR5 за $350
1
В Челябинске наладили серийное производство отечественных снегоуплотнительных машин
1
NASA представило трехэтапный семилетний план создания базы и инфраструктуры на Луне за $20 млрд
+
Windows 11 может получить компактную панель задач
1
В центре японской столицы один за другим закрываются крупные универмаги
+
Китай показал роботизированные «волчьи стаи» для ведения боевых действий в городских условиях
1
Boeing начала заключительную сборку первого грузового самолёта 777-8F
+

Популярные статьи

Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
12
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
7
Топ-5 причин купить Xbox Series S в 2026 году, если нет лишних денег
3
Antarctic Wallet против Garda Wallet и других — какой кошелёк для оплаты криптой в магазинах выбрать
+
Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
1

Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
20:55
Ахахах... свидетели ADATA... Дальше что? Начнёте спрашивать - А что вы знаете о XPG? Не хотите ли поговорить об этом? Лол... )))
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
Alim63
20:39
Встречаешь потустороннее и задавил его прокачаенной харизмой
Анонсирована RPG в духе Bloodlines, Deus Ex и Baldur’s Gate – «Hunter: The Reckoning – Deathwish»
Chato-Boot
20:23
Ой горюшко-то вселенское какое!
Все версии PlayStation 5 и PlayStation Portal подорожают в начале апреля
Chato-Boot
20:18
Буду краток: КГ/АМ. А этого блохастого пейсаку отправил в баню, бо зело кишит насекомыми.
Форумчанин с Reddit купил новую GeForce RTX 5060 Ti на 8 Гб в 4 раза дешевле реальной стоимости
Waramagedon
20:00
почитайте, что такое сеть волмарта, американский рынок - 350 миллионов жителей, смысла в таком дешёвом обмане по американским меркам нет. дешёвая реклама за то получилась, лаже здесь обсуждаем.
Форумчанин с Reddit купил новую GeForce RTX 5060 Ti на 8 Гб в 4 раза дешевле реальной стоимости
timson74
19:28
Любезный, вы бы свою школьную риторику притормозили. Никто никого не "обсирал", просто не нужно из средненького БП делать героя дня. Во-первых, о каких "профессиональных" обзорах вы мне тут пишите, ко...
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
Евгений Глариантов
18:44
Считать научитесь сперва, глядишь и глупости перестанете писать. ;)
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
Евгений Глариантов
18:43
Это в каких сказках фермеры столько зарабатывают?
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
Роман Гессель
18:35
Вась, купи ПК.. Там такого говна.. Как за баней.
Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
Роман Гессель
18:33
Это у тебя есть. А у Васи нет.. Он же тупой.
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
