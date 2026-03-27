Реактор ВВЭР-ТОИ предназначен для третьего энергоблока Курской АЭС-2

Предприятие «АЭМ-Спецсталь» (филиал АО «АЭМ-технологии», входит в «Росатом») начало производство инновационного ядерного реактора ВВЭР-ТОИ, который планируется установить на третьем энергоблоке Курской АЭС-2. Уникальность реактора заключается в его длительном периоде эксплуатации.

«АЭМ-Спецсталь» производит заготовки для реакторов и является ключевым металлургическим предприятием в цепочке производства реакторного оборудования. Инженеры начали ковку 235-тонной конструкции, которая в конечном итоге послужит основой для стенки реактора — так называемой обечайки корпуса реактора.

В общей сложности металлургам предстоит изготовить несколько таких элементов весом более 2150 тонн. Самый крупный цилиндрический элемент станет заготовкой для обечайки активной зоны. Сложность состоит в том, что в этой части ВВЭР-ТОИ не должно быть сварных соединений. В других реакторах серии ВВЭР сварные соединения могут присутствовать.

Согласно сообщениям представителей завода, в новом реакторе будет четыре сварных шва вместо шести. Это объясняет огромный вес заготовок. Также отмечается свойство стали, из которой изготавливаются заготовки для реактора. Материал чрезвычайно прочный и устойчивый к высоким температурам и радиации.

Соответственно увеличится и срок эксплуатации реактора: ВВЭР-ТОИ сможет работать до 100 лет.

Главный конструктор реакторов ОКБ «Гидропресс» заявил об использовании в разработке опыта реализации предыдущих проектов. Ключевая особенность производства — уменьшение количества сварных швов — значительно ускорила изготовление заготовок. Это решение призвано облегчить эксплуатацию реактора. Также отмечается повышенная безопасность конструкции, которая достигается благодаря передовым материалам и инженерным решениям российских инженеров.

В настоящее время на Курской АЭС-2 строятся четыре энергоблока ВВЭР-ТОИ. Они должны заменить устаревшие блоки с РБМК-1000. Ожидается, что после ввода объекта в эксплуатацию общая мощность АЭС увеличится на 20%.