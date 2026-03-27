Средняя емкость батарей смартфонов значительно увеличилась за последние годы. Большие батареи становятся новым стандартом на рынке мобильных устройств.

До недавнего времени стандартом были смартфоны с литий-ионными батареями емкостью 4000-5000 мАч. Такие значения позволяли работать устройствам примерно целый день без подзарядки. Недавно в телефоны были внедрены кремний-углеродные элементы с более высокой плотностью энергии и большей емкостью.

Тенденция к использованию кремний-углеродных батарей запустила компания Honor. Со временем другие китайские компании осознали, что это будущее телефонов, и все основные игроки, такие как Xiaomi, Oppo, OnePlus, Vivo, Realme и другие, внедряют в свои модели батареи большой емкости. В результате средняя емкость батареи значительно увеличилась.

По данным Counterpoint Research, средняя емкость батареи смартфона в январе 2026 года составила 5291 мАч. Сравнивая этот результат с предыдущим годом, можно говорить об увеличении на 400 мАч – в начале 2025 года средняя емкость батареи составляла примерно 4900 мАч. Это самый большой годовой прирост с 2021 года. Средняя емкость батареи выше, чем у батарей флагманских смартфонов от Apple (iPhone 17 Pro Max – примерно 4832 мАч) и Samsung (Galaxy S26 Ultra – 5000 мАч).

Более высокий средний показатель, конечно же, обусловлен телефонами с батареями емкостью 6000 мАч, 7000 мАч и выше. Такие устройства завышают общие результаты, несмотря на наличие на рынке смартфонов без кремний-углеродных батарей емкостью 4000-4500 мАч. Такие значения встречаются, среди прочих, в iPhone 17 (Pro) и Galaxy S26.

Также сообщается, какие модели с большими батареями пользуются наибольшей популярностью. Бесспорным лидером является Xiaomi Redmi 15C 4G с батареей на 6000 мАч. Второе место занял Honor X70 5G (8100 мАч), а Oppo A5X, также оснащенный батареей на 6000 мАч, замыкает тройку лидеров.

Источник: counterpointresearch.com

Фактически, все 10 самых продаваемых моделей с большими батареями производятся в Китае такими производителями, как Xiaomi, Honor, Oppo, Vivo и Huawei. Многие из них — 6 из 10 — продаются исключительно в Китае. Китай движет изменениями в мире телефонов, и благодаря ему средняя емкость аккумулятора смартфона составляет почти 5300 мАч.

Китайские производители превосходят конкурентов из других стран: батареи в их устройствах в среднем мощнее на 1000 мАч. Ожидается, что в будущем такие ключевые бренды, как Samsung и Apple, также внедрят в свои модели кремний-углеродные элементы. Samsung уже работает над такими элементами.