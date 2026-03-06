Ключевая особенность устройства — возможность запускать как игры для самой Xbox, так и игры для ПК.

Текущее поколение консолей присутствует на рынке с 2020 года, что является значимым периодом в технологической индустрии. Такие устройства, как PlayStation 5 и Xbox Series X, уже прочно закрепились на рынке, и разработчики игр тщательно изучили их архитектуру.

Изображение: нейросеть freepikХотя Sony пытается продлить жизненный цикл текущей модели с помощью обновленной PS5 Pro, многие потребители ожидают значительного технологического скачка. И Microsoft анонсировала свое видение будущего оборудования.

Аша Шарма, новый генеральный директор Microsoft Gaming, официально подтвердила работу над следующей консолью. В настоящее время устройство имеет рабочее название Project Helix. Глава подразделения опубликовала короткий пост, в котором подчеркнула стремление бренда вернуть лидирующие позиции на рынке.



Самым интересным в анонсе является функция, о которой ходили слухи в течение многих месяцев. Project Helix планируется как гибридная платформа, позволяющая запускать как игры из экосистемы Xbox, так и игры, ранее разработанные для ПК.

Подчеркивается, что аппаратное обеспечение гарантирует высочайшую производительность. Более подробная информация, как ожидается, будет представлена на предстоящей конференции разработчиков игр (Game Developers Conference).

В последние годы подразделение Xbox предпочитало выпускать крупные игры на конкурирующих платформах, что вызывало обоснованные вопросы о целесообразности приобретения отдельного устройства. Helix должна привлечь пользователей не только эксклюзивными играми. Успех на рынке будет в значительной степени зависеть от окончательной цены продукта.

Устройство составляет прочную основу обновлённой стратегии бренда, направленной на объединение консолей и ПК с использованием Windows в качестве основной операционной системы. Сердцем консоли станет процессор, разработанный в сотрудничестве с AMD и известный под кодовым названием Magnus. Неофициальные источники указывают на использование процессора на базе архитектуры Zen 6, состоящего из производительных и энергоэффективных ядер.

Его дополняет видеокарта семейства RDNA 5. Ожидаемые характеристики включают до 48 ГБ оперативной памяти GDDR7 и выделенный NPU-чип. Эта конфигурация рассчитана на стабильный игровой процесс в разрешении 4K и 144 кадрах в секунду, даже с включенной трассировкой лучей.

Официальная дата релиза и конкретная цена пока неизвестны. Утечки из индустрии предполагают, что производитель планирует релиз в конце следующего года. Использование передовых компонентов значительно повлияет на себестоимость производства. Предполагаемая окончательная цена консоли составит от 800 до 1500 долларов.