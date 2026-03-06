Минпромторг предлагает отложить на два года требования по обязательному использованию российского оптоволокна в кабеле. Причина: единственный завод в России приостановил производство.

Минпромторг РФ разработал проект постановления, согласно которому обязательное требование по использованию отечественного оптоволокна в кабелях переносится на 2028 год, сообщает «Коммерсантъ». Минпромторг разрешит в течение еще двух лет закупать зарубежную продукцию.

Изображение: нейросеть freepikСогласно постановлению, изготовленный в России — но из зарубежных оптических волокон кабель — предлагается считать российским. Таким образом, реализация стратегии импортозамещения будет продолжена, поскольку в изготовлении соответствующей конечной продукции задействованы отечественные производители.

Российский рынок волоконно-оптической связи продолжает развиваться, становясь ключевым направлением инфраструктуры и инвестиций. Высокопроизводительные волоконно-оптические широкополосные соединения в настоящее время считаются фундаментальным требованием для цифровых приложений в домах и на предприятиях.

Главная причина переноса на два года требования по использованию отечественного оптоволокна в кабелях — приостановка работы завода «Оптико-волоконные системы» (ОВС) в Мордовии. Это единственное предприятия в ЕАЭС соответствующего профиля. Производство на заводе прекращено после повреждения оборудования. Согласно Минпромторгу, запасы продукции на складах закончатся «в ближайшее время». Ожидается, что производство на ОВС будет восстановлено не раньше конца 2027 года. Предприятие не ответило на запрос СМИ прокомментировать ситуацию.

В настоящее время оптоволокно и кабели на их основе применяется во многих областях, напоминает «Коммерсантъ». В зависимости от области применения российский рынок технология охватывает телекоммуникации, автомобильную промышленность, медицинские приборы, энергетику, аэрокосмическую и оборонную промышленность, промышленную автоматизацию и управление, а также другие отрасли.

Не исключено, что через три года российская промышленность не сможет обеспечить потребность рынка. Эта ситуация повлечет за собой дефицит соответствующей продукции и рост ее стоимости. В целом объем мирового рынка оптического волокна оценивался в 8,96 млрд долларов в 2025 году и, согласно прогнозам, вырастет с 9,81 млрд долларов в 2026 году до 21,16 млрд долларов в 2034 году.