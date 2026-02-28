Сейчас Samsung используют литий-ионные аккмуляторы в своих смартфонах, однако в ближайшем будущем появятся батареи большей емкости.

Одним из самых значительных изменений в смартфонах за последние годы стало использование кремний-углеродных батарей. У них более высокая плотность энергии по сравнению с традиционными литий-ионными батареями. То есть производители могут предлагать батареи большей емкости без физического увеличения размеров устройств или самих батарей. В настоящее время это решение в основном используется китайскими компаниями, но Samsung утверждает, что тоже планирует аналогичные разработки.

Изображение: нейросеть freepikРанее многие эксперты ожидали, что серия S26 станет первой, в которой будут представлены кремний-углеродные элементы, но этого не произошло. В устройствах по-прежнему используются литий-ионные батареи.

Базовая модель S26 оснащена немного большей батареей емкостью 4300 мАч (вместо 4000 мАч в S24/S25). Остальные модели имеют аналогичную емкость – 4900 мАч для S26+ и 5000 мАч для S26 Ultra. Однако с релизом серии S26 компания подтвердила свою работу над кремний-углеродными элементами.

Может быть интересно

Во время презентации серии S26 вице-президент Samsung Чон Сын Мун заявил, что компания начнет использовать свои кремний-углеродные батареи в смартфонах только после завершения тщательного внутреннего тестирования. Производитель должен убедиться, что технология действительно значительно улучшает пользовательский опыт использования смартфона.

Таким образом, Samsung предполагает, что технология улучшенных батарей все еще находится на ранних стадиях разработки. Масштабное внедрение этого решения должно быть обосновано. Если существующие литий-ионные элементы достаточно совершенны и проверены, производителю было бы неразумно внедрять ненадежную технологию, которая не улучшит значительно емкость батареи и сократит срок ее службы.

В конце концов, батарея — один из самых чувствительных компонентов в телефонах. У Samsung есть опыт работы с ненадежными батареями — у Galaxy Note 7 несколько лет назад возникали большие проблемы. С тех пор производитель сосредоточился на самых высоких стандартах безопасности, поэтому очевидно, что в компании хотят усовершенствовать свою кремний-углеродную технологию батарей.