Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Uber и Joby Aviation планируют запустить услуги электрического аэротакси в Дубае в 2026 году
Прошлым летом компания Joby завершила пилотные испытательные полеты аппарата с вертикальным взлетом и посадкой в ​​Дубае в рамках подготовки к запуску своей службы аэротакси в этом году.

В рамках нового шага в направлении коммерческой городской воздушной мобильности Joby Aviation и Uber объявили о планах интегрировать услуги электрического аэротакси непосредственно в приложение Uber. Это решение позволит пассажирам бронировать короткие воздушные поездки так же легко, как и заказывать автомобиль.

Изображение: Uber / uber.comПланируется запустить первые коммерческие операции в Дубае в 2026 году. Этот проект станет примером реального применения электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL). В соответствии с соглашением, пользователи, бронирующие поездку через Uber, могут увидеть опцию аэротакси для соответствующих маршрутов.

Может быть интересно

Аппарат Joby — это пилотируемый, полностью электрический шестивинтовой eVTOL, рассчитанный на четырех пассажиров и пилота. Компания заявляет, что он может развивать скорость до 200 миль в час (приблизительно 320 км/ч) и прокладывать маршруты до 100 миль (160 км) на одном заряде. В отличие от обычных вертолетов, этот летательный аппарат значительно тише и не производит выбросов в процессе эксплуатации.

Приложение Uber предложит бронирование услуг аэротакси в одно касание. Пассажиры откроют приложение Uber, введут пункт назначения. Если услуги аэротакси доступны, услуга Uber Air от Joby появится в приложении в качестве опции. Пассажиры подтвердят маршрут одним касанием, и приложение забронирует каждый этап поездки.

Сервис Uber Black обеспечит наземный транспорт до вертипорта, а Joby eVTOL доставит пассажиров до взлетной площадки, ближайшей к их конечному пункту назначения. Приложение также забронирует дополнительный наземный транспорт по мере необходимости после полета на аэротакси.

Компании запланировали первоначальный коммерческий запуск в Дубае, где власти активно поддерживают инициативы в области передовой воздушной мобильности. Планируемый сервис соединит международный аэропорт Дубая с центром. Поездка из аэропорта в центр города на аэротакси займет всего 12 минут по сравнению с 45-минутной поездкой на автомобиле.

#авиация #оаэ #такси #дубай #аэротакси #uber #joby aviation
Источник: uber.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
6
Утечка раскрыла детали OnePlus 16: рамки тоньше миллиметра и аккумулятор 9000 мАч
1
Удачливый покупатель приобрёл один набор DDR5 и получил десять комплектов из-за ошибки магазина
4
Энтузиаст сравнил быстродействие Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в моделях серии Galaxy S26
+
Президент Кильского института экономики предрек исчезновение брендов BMW, Mercedes и VW к 2030 году
3
Глава Epic Games: Компьютеры игроков в Fortnite потребляют 30 ГВт — больше 500 суперкомпьютеров
+
Первый зампред «Сбера»: В гонку фундаментальных моделей ИИ новым игрокам входить уже бессмысленно
1
Банк Stifel спрогнозировал падение биткоина до 38 тысяч долларов на основе 15-летней трендовой линии
+
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
19
Игра в стиле Diablo Crystalfall попала в тренды Steam за месяц до выхода
+
Компьютеры Mac с 16 ГБ RAM столкнулись с проблемами при запуске требовательных игр
1
TechPowerUp провели масштабное тестирование 34 видеокарт в новом хорроре Resident Evil Requiem
2
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
16
На фоне запуска серии Galaxy S26 бренд Poco рекомендует дождаться более умных смартфонов
+
Мишустин сообщил о запуске в России производства лайнера Ту-214
+
В NJ Tech сравнили RX 5700 XT 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в популярных играх
3
Консоли ROG Ally, Ally X и Legion Go больше не будут получать обновления драйверов
2
«Известия»: В Госдуме сообщили о критическом состоянии теплосетей в ряде регионов России
1
Энтузиаст упаковал игру в стиле Quake в файл размером 64 КБ
4
AMD ради мега-сделки с Meta* предложила гарантии на 20% компании в обмен на закупку чипов
1

Популярные статьи

Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
4
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
33
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
+

Сейчас обсуждают

Виталий Крюков
20:08
Розы Люксембург, Генерала Доватора, Олега Кошевого, 18-ый Советский переулок, Баумана, Баррикад. Регулярно по этим улицам езжу. Достаточно? И таких улиц много по всему городу. А уж дороги во дворах - ...
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Китя.
20:06
А ещё я дрочу на коробочку из под процессора интел
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
20:04
Ему это не надо. посмотри его просмотры он на амудэ реально бабки рубит.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
20:01
ему вагоны с углем разгружать надо, там СИЗ точно востребованы 😂
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
20:00
Зря он четкий все говорит как есть.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
19:58
да были клоуны на савеловском рынке 😂
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
19:56
кто бы сомневался 😂
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
19:55
Потому что я долбаёб
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
19:54
Он фанат амудэ. четкий пацанчик ему всегда лайки ставлю.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
19:53
а при чем тут "цепка на шее амудэ".
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter