Прошлым летом компания Joby завершила пилотные испытательные полеты аппарата с вертикальным взлетом и посадкой в ​​Дубае в рамках подготовки к запуску своей службы аэротакси в этом году.

В рамках нового шага в направлении коммерческой городской воздушной мобильности Joby Aviation и Uber объявили о планах интегрировать услуги электрического аэротакси непосредственно в приложение Uber. Это решение позволит пассажирам бронировать короткие воздушные поездки так же легко, как и заказывать автомобиль.

Изображение: Uber / uber.com

Планируется запустить первые коммерческие операции в Дубае в 2026 году. Этот проект станет примером реального применения электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL). В соответствии с соглашением, пользователи, бронирующие поездку через Uber, могут увидеть опцию аэротакси для соответствующих маршрутов.

Аппарат Joby — это пилотируемый, полностью электрический шестивинтовой eVTOL, рассчитанный на четырех пассажиров и пилота. Компания заявляет, что он может развивать скорость до 200 миль в час (приблизительно 320 км/ч) и прокладывать маршруты до 100 миль (160 км) на одном заряде. В отличие от обычных вертолетов, этот летательный аппарат значительно тише и не производит выбросов в процессе эксплуатации.

Приложение Uber предложит бронирование услуг аэротакси в одно касание. Пассажиры откроют приложение Uber, введут пункт назначения. Если услуги аэротакси доступны, услуга Uber Air от Joby появится в приложении в качестве опции. Пассажиры подтвердят маршрут одним касанием, и приложение забронирует каждый этап поездки.

Сервис Uber Black обеспечит наземный транспорт до вертипорта, а Joby eVTOL доставит пассажиров до взлетной площадки, ближайшей к их конечному пункту назначения. Приложение также забронирует дополнительный наземный транспорт по мере необходимости после полета на аэротакси.

Компании запланировали первоначальный коммерческий запуск в Дубае, где власти активно поддерживают инициативы в области передовой воздушной мобильности. Планируемый сервис соединит международный аэропорт Дубая с центром. Поездка из аэропорта в центр города на аэротакси займет всего 12 минут по сравнению с 45-минутной поездкой на автомобиле.