kosmos_news
Австрийские учёные разработали чувствительный тактильный датчик для роботизированных захватов
Технология CapTac измеряет силы, действующие на захватывающую поверхность. Это решение позволяет роботу определять момент, когда объект вот-вот выскользнет из его захвата.

Роботизированные захваты (грипперы) — это концевые эффекторы роботов, предназначенные для удержания, перемещения и манипуляции объектами. Роботы должны сначала воспринять свойства объекта, чтобы правильно с ним обращаться. Команда из австрийского Университета Клагенфурта представила новый тактильный датчик, который делает роботизированные захваты более точными, обеспечивая им необходимую «чувствительность кончиков пальцев».Технология датчиков обеспечивает роботизированной руке «чувствительность кончиков пальцев». Изображение: aau.at

Новая сенсорная технология, называемая CapTac, измеряет распределение сил на захватывающей поверхности, то есть «пальцах» робота. Автор разработки Хуберт Зангль объяснил в пресс-релизе, что «для машин крайне важно обнаруживать контактные поверхности и измерять распределение нормальных и сдвиговых сил».

Датчик состоит из девяти отдельных ячеек, расположенных в виде сетки. Каждая ячейка содержит четыре электрода и покрыта мягким проводящим полимерным слоем, который действует как противоэлектрод по отношению к электродам внутри ячейки.

Когда на датчик действует внешняя сила — например, когда пальцы робота что-то захватывают — полимерный слой деформируется, и расстояние между электродами изменяется. Это позволяет рассчитать силы, действующие по нескольким осям, и робот может соответствующим образом корректировать свои действия.

По словам Зангля, CapTac может производиться экономично и легко заменяется. Датчик работает беспроводным способом и функционирует при весе до 600 граммов — так что робот может перемещать, например, пакет муки.

Как подчеркивают исследователи, система не ограничивается чувствительными роботизированными захватами. CapTac также может предоставлять полезную информацию о других областях тела робота, особенно вдоль руки.

#технологии #наука #робототехника #роботы #австрия
Источник: aau.at
